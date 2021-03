Pavel Nedved intervenuto ai microfoni di Dazn, prova a stemperare la tensione che aleggia tra i bianconeri in seguito alle cocenti delusioni in campionato e Champions League. In primo luogo conferma piena fiducia al tecnico, ribadendo come ''Pirlo rimarrà l'allenatore della Juventus al 100%''. Inamovibile anche su CR7, il cui destino sarà anche per la prossima stagione all'ombra della Mole: ''Ronaldo non si tocca''. Dichiarazioni dal peso specifico notevole, specie se contestualizzate al particolare clima che si respira in questi giorni alla Continassa. A tal proposito, il vicepresidente non nega l'amarezza per i recenti insuccessi sul terreno di gioco: ''Volevamo fare qualcosa in più, ma non ci siamo riusciti''.

Andrea Pirlo, futuro a tinte bianconere

La sconfitta casalinga contro il Benevento ha segnato il gradino più basso della stagione della Juve, a meno 10 dall'Inter capolista in Serie A e prematuramente eliminata in Coppa. Problemi palesati più volte nel corso dell'annata, ma al contempo pronosticabili, considerati i cambiamenti apportati. Ne è convinto Pavel Nedved che durante l'intervista argomenta con raziocinio le ragioni di tali cadute: ''Abbiamo sposato un nuovo progetto all'inizio di quest'anno, sapendo delle difficoltà che avremmo incontrato. Volevamo fare di più, ma non ci siamo riusciti''. Come spesso accade in questi casi, il tecnico è stato bersaglio di critiche e contestazioni, mettendone in discussione l'avvenire sulla panchina bianconera.

Illazioni prontamente smentite, almeno a parole, dal vicepresidente stesso: ''Pirlo è e sarà l'allenatore della Juventus al 100%''. Attestazioni di fiducia da parte della società, soddisfatta dell'iter di crescita del mister, al netto dei diversi ostacoli incontrati: ''Siamo sulla via che volevamo e manteniamo questa strada. Ha tutto per diventare un grandissimo tecnico''.

Nedved: 'Ronaldo per me non si tocca'

Fino a qualche tempo fa sarebbe parsa un'eresia muovere dubbi in merito alle prestazioni in campo di Cristiano Ronaldo. Ciononostante, come per il resto della squadra, nemmeno sul fenomeno portoghese si sono risparmiate polemiche riguardo al suo contributo alla causa bianconera. Anche in questo caso, l'ingrato compito di difenderne l'operato è spettato a Nedved: ''A livello tecnico ci ha dato uno slancio verso l'Olimpo del calcio.

Ha segnato più di 100 gol in 120 partite, non si può dire nulla''. Non a caso le ultime reti della Juve sono targate proprio CR7, che grazie alla tripletta inflitta al Cagliari aveva alimentato le speranze per il sogno scudetto, che ora appare una chimera. Una garanzia per i compagni, sul quale verosimilmente potranno fare affidamento anche il prossimo anno. Infatti, sul futuro del cinque volte pallone d'oro, ultimamente accostato a diverse big europee, si è espresso anche il vicepresidente: ''Ronaldo per me non si tocca, ha un contratto fino al 30 giugno 2022 e rimarrà''.