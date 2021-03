L'Inter avrebbe cominciato a programmare la prossima stagione facendo già qualche sondaggio di mercato. I nerazzurri, però, prima di potersi muovere hanno bisogno di risolvere le questioni societarie, anche se Suning avrebbe deciso di restare al timone puntando al finanziamento da 250 milioni di euro. Un futuro a cui guarda con occhio interessato, ovviamente, anche il tecnico Antonio Conte, il cui futuro sarebbe legato proprio a ciò che farà il club meneghino la prossima estate, visto che l'allenatore punta a fare il salto di qualità anche in campo europeo dopo aver reso la squadra altamente competitiva in Italia.

Conte vorrebbe garanzie

L'Inter è tornata grande in Italia, come testimonia il primato in classifica con 65 punti, a più sei sul Milan che, però, ha disputato una partita in più, e a più dieci sulla Juventus terza (con una gara in meno). Un dominio, quello dei nerazzurri, che potrebbe portare alla vittoria dello scudetto anche con qualche giornata di anticipo rispetto al termine del campionato. Il tecnico, Antonio Conte, avrebbe però chiesto garanzie alla società per restare a Milano anche nella prossima stagione. La sua volontà, infatti, è quella di fare il salto di qualità anche in Europa, in particolar modo in Champions League.

Quest'anno l'avventura europea, d'altronde, è stata disastrosa con l'ultimo posto nel girone di Champions che ha portato all'eliminazione dalle competizioni europee e a tante critiche piovute sulla squadra.

Il prossimo anno, in caso di vittoria dello scudetto, l'Inter sarà in prima fascia nel sorteggio dei gironi e Conte vuole sfruttare questo vantaggio per puntare non solo a passare il girone, cosa ancora non fatta dalla squadra nerazzurra da quando è tornata in Champions dal 2018 in poi, ma anche ad arrivare fino in fondo alla competizione.

I rinforzi richiesti

Antonio Conte è consapevole del momento storico che sta attraversando il calcio e l'Inter in particolare. Per questo motivo avrebbe chiesto dei rinforzi mirati per fare il salto di qualità, puntando alle occasioni di mercato, tra giocatori in scadenza e quelli che andrebbero in scadenza l'anno prossimo e quindi a prezzo di saldo.

L'allenatore ha chiesto un rinforzo sulla fascia sinistra e i nomi caldi sarebbero quelli di Emerson Palmieri e Robin Gosens, in scadenza nel 2022 rispettivamente con Chelsea e Atalanta. In attacco sono diverse le opportunità che il mercato pone, da Aguero, Cavani e Depay (tutti in scadenza a giugno) a Belotti, che va in scadenza con il Torino l'anno prossimo. In mezzo al campo, invece, Conte avrebbe chiesto un sforzo ai propri dirigenti. I nomi sarebbero quelli di Milinkovic-Savic e Kanté, che comporterebbero un investimento da almeno 50 milioni di euro. Un rinforzo di livello, però, sarà necessario visto che dovrebbero andare via a titolo definitivo Vidal, accostato a Marsiglia e Galatasaray, ma anche Vecino e Nainggolan.