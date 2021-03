Il pareggio per 1-1 della Juventus contro l'Hellas Verona rimane uno degli argomenti più discussi sui principali giornali sportivi. Per molti addetti ai lavori l'attuale -10 dalla vetta chiude quasi definitivamente le speranza scudetto per la squadra di Pirlo. Proprio il tecnico bianconero è stato uno dei più criticati sui social. Nel post partita Pirlo ha sottolineato che le assenze hanno condizionato il risultato e che per un'ora di partita la squadra ha fatto vedere una buona prestazione. Sull'argomento si è espresso anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi.

Sul suo account ufficiale Twitter, Pistocchi ha scritto: "Povero Pirlo, esaltato oltre misura dai soliti noti e oggi sbertucciato in tv.

Eppure non ha tutti i torti: la Juve per un'ora ha fatto una buona partita, con un 3-4-2:1 che sembrava su misura per CR7". Proprio il giornalista sportivo ha voluto lanciare una frecciatina al portoghese scrivendo: "Per un tempo non si è mai visto e gioca solo per sé, un campione egoista".

Maurizio Pistocchi dopo Hellas Verona-Juventus

Maurizio Pistocchi ha analizzato la Juventus di Pirlo nel post match di Hellas Verona-Juventus. In riferimento al tweet pubblicato sul suo account Twitter il giornalista sportivo ha dichiarato come nelle ultime partite siano pesate molto le assenze di giocatori come Bonucci, Chiellini, Arthur Melo, Cuadrado, Morata e Dybala. Allo stesso tempo però per Pistocchi la presenza di Cristiano Ronaldo non aiuta a sviluppare il gioco della squadra bianconera.

Proprio la citazione "campione egoista" rappresenterebbe a pieno la considerazione del giornalista.

La reazione contrastante dei follower di Pistocchi

Il tweet di Maurizio Pistocchi ha suscitato come al solito molto dibattito. Non sono mancate infatti le risposte dei follower del giornalista sportivo, alcuni a sostegno della sua considerazione, altri contrari.

Un utente ha scritto: "Maurizio come fai a prendertela solo con CR7 dai! Che senza di lui l’avrebbero pure persa probabilmente". Non è mancata la risposta di Pistocchi che ha così scritto: "CR7 condiziona tutto il gioco: in non possesso non difende, in possesso si muove poco, è egoista e pretende di avere a disposizione la squadra". Un tifoso presumibilmente interista ha invece criticato la considerazione di Pistocchi su Cristiano Ronaldo.

Ha infatti scritto: "Ronaldo campione egoista? Quando parli di Guardiola ci mostri sempre il numero di trofei vinti, perché non fai lo stesso con Cristiano Ronaldo? Quasi 800 goal in carriera (102 in nazionale!) ed una marea di trofei conquistati. Non mi piace la Juve, ma amo la sincerità". Anche qui Pistocchi ha voluto rispondere: "Che sia un campione lo dicono in tutti, che sia egoista la capiscono in pochi".

La stagione di Cristiano Ronaldo

Valutando le sue statistiche stagionali, Cristiano Ronaldo si sta rivelando anche in questa stagione decisivo per la Juventus. Nonostante le difficoltà della squadra bianconera in campionato ed in Champions League, in Serie A ha realizzato in 20 partite 19 gol e 2 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere cinque presenze, quattro gol ed un assist in Champions League, tre presenze, due gol ed un assist in Coppa Italia ed una presenza e un gol in Supercoppa Italiana.