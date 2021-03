Oggi, venerdì 26 marzo, Dazn ha vinto il bando per l'assegnazione dei diritti tv del campionato italiano per il triennio 2021-2024. La piattaforma di sport in streaming live e on demand ha battuto la concorrenza di Sky con 16 voti favorevoli contro i 4 contrari. Per la prima volta la Lega Serie A si affida a un'emittente basata interamente sul servizio streaming.

Dazn vince grazie a una cospicua offerta

Le proposte per i diritti tv sono state avanzate da Sky e Dazn lo scorso gennaio. Dopo essere state valutate dalla Lega Serie A, sono state sottoposte a discussione e a votazione durante l'assemblea di questa mattina alla presenza dei club del massimo campionato.

Dazn si è aggiudicata i pacchetti 1 e 3 ponendo sul piatto circa 840 milioni di euro a fronte dei 70 milioni proposti dall'emittente satellitare Sky.

I pacchetti 1 e 3 vinti da Dazn riguardano rispettivamente: l'esclusività di 7 partite del campionato di serie A per ogni giornata e 3 partite in co-esclusiva con Sky. C'è, però, in ballo ancora il pacchetto numero 2 con cui Sky può rientrare in gioco e trasmettere tre partite ma non in esclusiva. In tal senso, sia l'emittente satellitare che gli stessi club possono valutare questa possibilità fino a lunedì 29 marzo, data di scadenza prefissata.

Rivoluzione per la Lega Serie A

É, quindi, in atto una rivoluzione nel calcio italiano. Sino ad oggi, e fino alla fine di questa stagione, Dazn ha trasmesso solo tre partite del campionato di calcio; le restanti 7 appartenevano a Sky.

La vittoria di oggi è un'inaspettata novità per l'intera Serie A, il cui passo in avanti verso il progresso tecnologico è stato dettato proprio dai club appartenenti al massimo campionato italiano, fatta eccezione per Genoa, Sassuolo, Sampdoria e Crotone. Viene, dunque, ridimensionata la presenza di Sky a favore di un equilibrio.

Dazn e Tim

Proprio in vista della possibilità di poter acquisire i diritti tv della Serie A ma, soprattutto, per migliorare dal punto di vista tecnologico e supportare in maniera importante una possibile fruizione del servizio da parte di una moltitudine di utenti, Dazn si è affidata da poco a un nuovo partner, ovvero, Tim.

La collaborazione con Tim permetterà alla piattaforma di supportare nel migliore dei modi la cospicua presenza di utenti. Sarà possibile assistere alle partite di Serie A tramite il canale 209 di Sky, a disposizione per clienti Sky di vecchia data, e tramite l'app scaricabile su tutti i Device: computer, tablet, smartphone.