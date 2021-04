Milan - Genoa si giocherà alle ore 12.30 di Domenica 18 Aprile. Partita in contemporanea con il pranzo degli 'italiani'. Calvarese arbitrerà l'incontro che vede i rossoneri costretti a vincere per alimentare il bottino in vista del rush finale. Il Milan attualmente è al secondo posto e complici gli scontri diretti di giornata, ha la possibilità di allungare sul quarto posto. Per questo la partita con il Genoa, in caso di risultato negativo, potrebbe essere fatale per il sogno Champions League. Il Milan è reduce dalla vittoria contro il Parma dove in 10 uomini ha retto il gol di vantaggio e chiuso la partita in pieno recupero.

Per i rossoneri resta da sfatare la 'maledizione' di San Siro. Il Milan infatti tra le mura amiche non vince dal 7 febbraio. Dopo il rotondo 4 a 0 contro il Crotone per gli uomini di Pioli sono arrivate solo sconfitte o pareggi. L'ultima in casa ha visto il Milan pareggiare contro la Sampdoria. Per Pioli saranno ancora assenti Calabria e Ibrahimovic. Lo svedese deve scontare la giornata di squalifica comminata dal giudice sportivo. Il siparietto con Maresca non è andato giù alla dirigenza, ma il referto della gara parla chiaro e oggi in campo Ibra non ci sarà. A guidare l'attacco ci sarà Rafael Leao. Dalla panchina probabilmente troverà minuti anche Mario Mandžukić. Il croato in settimana è stato autore di un bel gesto.

Visti gli infortuni che l'hanno tenuto lontano nel mese di marzo, Mandžukić ha devoluto il suo stipendio in beneficienza alla Fondazione Milan. Per Pioli il solo dubbio riguarda il ruolo di terzino destro dove Kalulu e Dalot si giocano una maglia da titolare. Per il resto degli undici titolari, salvo turnover in vista della partita con il Sassuolo, Pioli ha ha disposizione tutta la rosa avendo recuperato anche capitan Romagnoli.

Ballardini arriva a San Siro a guidare il Genoa con sette punti di distanza dalla zona retrocessione.

Un bottino importante, ma che non deve essere sperperato dato che quella tremenda lotta coinvolge molte squadre. All'andata in casa del grifone il Genoa riuscì a fermare la corsa dei rossoneri, all'epoca in testa al campionato. Protagonista della gara del 16 dicembre fu Mattia Destro. L'ex rossonero segnò una doppietta che costrinse la squadra di Pioli al pareggio solo nel finale con Kalulu. Nessun turnover per Ballardini nonostante i prossimi scontri diretti con Benevento e Spezia. Il Genoa si presenta a San Siro senza lo squalificato Criscito, al suo posto giocherà Masiello. Saranno ancora indisponibili Luca Pellegrini e Zappacosta. In attacco Destro, Shomurodov e Scamacca si giocano due maglie da titolari.

Scamacca in settimana è stato 'protagonista' di rumors di mercato che lo vedrebbero in rossonero come vice-Ibrahimovic per la prossima stagione. Il nodo è il costo del cartellino, di cui è proprietario il Sassuolo, che risulta molto alto.

Milan: i convocati da Mister Stefano Pioli

Portieri: G. Donnarumma, Moleri, Tătărușanu.

Difensori: Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Leão, Mandžukić, Rebić.

Genoa: i giocatori a disposizione di Mister Ballardini

Portieri: Paleari, Perin, Zima.

Difensori: Biraschi, Czyborra, Ghiglione, Masiello, Onguené, Radovanovic, Zapata,

Centrocampisti: Badelj, Behrami, Cassata, Pjaca, Portanova, Rovella, Strootman, Zajc,

Attaccanti: Destro, Pandev, Scamacca, Shomurodov.

Milan - Genoa le quote e il pronostico:

Il Milan vanta i favori del pronostico dove la vittoria è data a 1,45.

Il Genoa a 6,75 potrebbe espugnare San Siro, mentre il pareggio, come all'andata, viene pagato 4,50. L'over 2,5 è dato a 1,65 e l'over 3,5 solo a 2,60. I bookmakers preannunciano gol durante la partita. Quasi si equivalgono invece le quote GOL/NOGOL a 1,80 la quota che prevede entrambe le squadre a segno, mentre a 1,90 la quota che prevede una o nessuna squadra a segno. Le quote che riguardano i primi marcatori dell'incontro coinvolgono Ante Rebic con 5,00 seguito da Rafael Leao a 5,50 mentre Mattia Destro è il primo degli ospiti a 8.