La Juventus in estate potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato. Tanti giocatori infatti potrebbero lasciare Torino con l'obiettivo non solo di alleggerire il monte ingaggi ma anche di finanziare gli investimenti. Nella lista partenti stilata dalla società bianconera ci sarebbero nomi importanti come Alex Sandro, Bernardeschi, Rabiot, Ramsey e Dybala. Proprio l'argentino negli ultimi giorni è ritornato al centro della ribalta mediatica dopo il gran gol realizzato contro il Napoli. Il 10 bianconero ha dimostrato tutta la sua qualità, quella che gli ha permesso la scorsa stagione di essere premiato come il miglior giocatore del campionato italiano.

La Juventus però, viste le difficoltà sul rinnovo contrattuale, potrebbe decidere di cedere Paulo Dybala durante il prossimo Calciomercato estivo. D'altronde la società bianconera vuole evitare di perderlo a parametro zero, essendo in scadenza di contratto a giugno 2022. Su di lui ci sarebbero diverse società, nelle ultime ore si sarebbe aggiunta un'altra pretendente. Si tratta del Chelsea, che sarebbe pronta ad investire circa 60 milioni di euro per acquistarlo dalla Juventus.

Il Chelsea potrebbe offrire 60 milioni di euro per Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Chelsea sarebbe pronta ad acquistare Paulo Dybala. La società inglese potrebbe offrire circa 60 milioni di euro per il cartellino dell'argentino.

Una somma importante anche in considerazione del fatto che la Juventus rischia di perdere a parametro zero il giocatore alla fine della prossima stagione. La società bianconera potrebbe accettare l'offerta degli inglesi, anche perché attualmente non ci sarebbero i presupposti per un rinnovo di contratto dell'argentino. Probabile che le parti si incontrino a maggio, a fine stagione, così da decidere insieme il da farsi.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus non andrebbe oltre i 10 milioni di euro a stagione come offerta per il rinnovo di contratto dell'argentino. Quest'ultimo invece chiederebbe almeno 13 milioni di euro, somma che la Juventus non vorrebbe garantirgli.

Il mercato della Juventus

Se dovesse partire Dybala, la Juventus andrebbe ad investire su un'altra punta di livello internazionale. Si parla di un interesse per Mauro Icardi, che potrebbe lasciare il Paris Saint Germain a fine stagione per circa 40 milioni di euro.

La società bianconera però sarebbe interessata anche a Moise Kean, attualmente in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton. Si parla di una possibile offerta per la punta da circa 20 milioni di euro in cash più il cartellino di Aaron Ramsey.