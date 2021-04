Riprende il campionato di Serie A, si torna a parlare di formazioni e probabili titolari. In casa Juventus tiene banco la questione portieri in vista del derby di sabato contro il Torino.

Con Gigi Buffon squalificato, a tenere in apprensione il club è la situazione legata a Wojciech Szczesny, estremo difensore della Polonia. Dal ritiro polacco, infatti, giungono notizie di quattro positività al Covid-19 registrate, dunque si teme un focolaio. Il portiere della Juve è risultato negativo agli ultimi test, tuttavia ci sarebbe una certa apprensione: il club bianconero monitora la situazione e in preallarme c'è il terzo portiere Carlo Pinsoglio.

La squalifica di Buffon e i positivi della nazionale polacca

Gigi Buffon dovrà scontare una giornata di squalifica per un'espressione blasfema pronunciata nella gara contro il Parma lo scorso 19 dicembre. Dopo un'ammenda iniziale di 5000 euro, la Corte Federale d'Appello ha accolto il ricorso del Procuratore Federale, decidendo per l'ulteriore punizione e lo stop di un turno.

Per quanto riguarda i positivi al Covid-19, dal ritiro polacco giungono i quattro nomi dei giocatori coinvolti: si tratta di Lukasz Skorupski, Mateusz Klich, Grzegorz Krychowiak e Kamil Piatkowski. Il portiere bianconero Sczcesny è risultato invece negativo e quindi rientrato a Torino: potrebbe essere pertanto regolarmente in campo contro i granata, anche se Pinsoglio è in preallarme qualora dovessero esserci delle novità.

Statistiche e numeri di Pinsoglio

Carlo Pinsoglio, portiere 31enne in forza alla Juventus, ha giocato soltanto 18 minuti lo scorso campionato, subentrando a Szczesny nel match perso contro la Roma per 3-1 a fine stagione. Per la sua ultima partita da titolare bisogna tornare indietro al 26 maggio 2019, quando si è ritrovato a difendere i pali contro la Sampdoria di mister Giampaolo (i bianconeri vennero sconfitti per 2-0).

Per quanto riguarda il campionato in corso, si trova ancora a zero minuti in campo, sebbene sia riuscito lo stesso a rimediare un’espulsione dalla panchina sul finire proprio del derby d'andata vinto 2-1 dai bianconeri in rimonta. A far scattare il cartellino, in quel caso, furono alcune accuse rivolte all’arbitro Orsato, reo, secondo il portiere, di aver annullato erroneamente un gol a Cuadrado per fuorigioco.

Le ultime dichiarazioni

In una recente intervista Pinsoglio aveva parlato della sua situazione alla Juventus e delle difficoltà legate al non avere continuità di gioco. Nonostante ciò, il portiere 31enne ha ammesso di sentirsi coinvolto al 100% dai compagni nello spogliatoio e di essere parte integrante dei successi e delle sconfitte del club.

Un leader fuori dal campo, insomma, apprezzato da tutti per la disponibilità e la professionalità anche durante gli allenamenti, pronto a dare sempre tutto per motivare e supportare la squadra. Chissà che quella col Torino non sia l’occasione per dimostrare la sua grinta e la sua voglia di poter contribuire ancor più da vicino ai successi della sua squadra.