L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus, nella speranza dei tifosi bianconeri, sarebbe dovuto coincidere con un trionfo in Europa. In tre stagioni a Torino però il portoghese non è riuscito a trascinare la squadra alla vittoria in Champions League. Complice evidentemente il ringiovanimento della rosa bianconera attuato da due stagioni a questa parte, nelle ultime edizioni della Champions League la Juventus è sempre uscita agli ottavi di finale. Nonostante queste difficoltà dal punto di vista sportivo, Ronaldo ha dimostrato di integrarsi nella maniera ideale nella Juventus ed in una città come Torino.

In bianconero ha instaurato un ottimo rapporto con gran parte dei compagni di squadra.

Con uno in particolare però è nata una solida amicizia. Carlo Pinsoglio con la moglie sono stati spesso immortalati in alcuni scatti in compagnia di Ronaldo e della sua compagna prima che scoppiasse la pandemia da coronavirus. Il terzo portiere della Juventus di recente è stato intervistato da Tuttosport e si è soffermato proprio sulla solida amicizia che ha instaurato con il giocatore portoghese.

Cristiano Ronaldo è un ragazzo semplice

Il giornale sportivo Tuttosport ha intervistato Carlo Pinsoglio. Il terzo portiere della Juventus nelle ultime stagioni è finito alla ribalta mediatica non tanto per questioni sportive quanto per l'amicizia instaurata con Ronaldo.

Al giornale torinese ha infatti dichiarato: "Sono amico di Ronaldo, è un ragazzo semplice, non un divo". Pinsoglio ha voluto confermare che la punta portoghese, nonostante la notorietà, non rappresenti il tradizionale personaggio che punta alla visibilità e alla notorietà. Il portiere ha spiegato anche il modo in cui è nata la loro amicizia. Ha infatti dichiarato: "Il mio rapporto con lui è nato subito quando si fermava a tirare in porta".

Ha poi aggiunto che è onorato del legame che si è creato con lui anche in considerazione del grande giocatore che è. Pinsoglio ha poi rivelato che tanti lo prendono in giro dichiarando che andrà all'Europeo nello staff del Portogallo con Cristiano Ronaldo.

Pinsoglio sulle punizioni sbagliate da Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo in queste tre stagioni in bianconero ha dimostrato di avere una grande prolificità realizzando 100 gol con la Juventus.

Nonostante questo sorprendono le statistiche riguardanti i calci di punizione. In più di 70 calci da fermo tirati, in una sola occasione il portoghese ha realizzato un gol. Statistiche che sorprendono anche Pinsoglio, che ha dichiarato che in allenamento fa sempre gol su punizione. Ha poi rivelato che fra compagni di squadra si sfidano due contro due.