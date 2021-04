La Juventus in estate dovrebbe rinforzare il centrocampo. Sembrerebbe essere questa la prima esigenza di mercato della società bianconera in vista della sessione estiva. D'altronde le principali problematiche della squadra di Pirlo hanno riguardato soprattutto la mediana. Manca qualità, in particolar modo un regista che sappia impostare il gioco e allo stesso tempo abbia capacità di verticalizzazione verso le punte. Non è un caso, dunque, che si parli spesso di un interesse per Manuel Locatelli del Sassuolo e per Jorginho del Chelsea. Piacerebbe molto anche Paul Pogba, che potrebbe lasciare il Manchester United a fine stagione anche in considerazione del contratto in scadenza a giugno 2022.

La Juventus però starebbe valutando un altro giocatore della squadra inglese che potrebbe ritornare utile per la prossima stagione, ovvero Donny Van de Beek, centrocampista offensivo ex Ajax che in questa stagione ha raccolto pochissimo minutaggio con il Manchester United. Secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe Van de Beek a Torino e Adrien Rabiot a Manchester.

Possibile scambio di mercato Rabiot - Van de Beek

Manchester United e Juventus in estate potrebbero definire uno scambio di mercato. In Inghilterra potrebbe finire Adrien Rabiot mentre a Torino arriverebbe Donny Van de Beek, che è considerato un ''panchinaro'' dal tecnico Solskjaer. L'olandese a Torino potrebbe andare a ricoprire il ruolo di Ramsey, anche lui possibile partente durante il Calciomercato estivo.

L'olandese ritroverebbe alla Juventus il suo ex compagno di squadra all'Ajax de Ligt. Entrambi infatti sono cresciuti nella società olandese, condividendo molte competizioni vinte a livello nazionale. L'eventuale scambio Rabiot - Van de Beek si definirebbe alla pari, con entrambi le società che andrebbero a scrivere a bilancio una plusvalenza finanziaria.

Il mercato della Juventus

Ci si è soffermati soprattutto sui possibili rinforzi della Juventus per quanto riguarda il centrocampo. La società bianconera però dovrebbe investire su una quarta punta per completare il settore avanzato. Allo stesso tempo andrebbe ad acquistare un ulteriore giocatore qualora venisse ceduto uno fra Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

Sono diversi i profili che piacciono: si va da Kean (in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton) a Milik del Marsiglia, fino a Sergio Aguero.