La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del prossimo Calciomercato estivo. Indipendentemente dalla posizione in classifica con la quale chiuderà la stagione, la società bianconera proverà probabilmente a realizzare plusvalenze per 100 milioni di euro entro il 30 giugno. Da qualche settimana si parla di diversi scambi di mercato che potrebbero vedere protagonista la società bianconera. Fra questi si sarebbe aggiunta un'altra possibile trattativa, ovvero quella che vedrebbe coinvolti due nazionali francesi: da una parte il centrocampista della Juventus Adrien Rabiot e dall'altra il trequartista del Barcellona Dembélé.

L'ex Paris Saint Germain è uno dei giocatori bianconeri con più mercato in Europa, infatti piacerebbe in Inghilterra ma anche in Spagna. La società catalana lo riterrebbe un acquisto ideale per la mediana, per questo potrebbe definirsi uno scambio di mercato che lo porterebbe al Barcellona, a Torino invece arriverebbe Dembélé.

Possibile scambio di mercato Rabiot-Dembélé

Dopo stagioni deludenti al Barcellona a causa anche di alcuni infortuni, il trequartista francese Dembèlé sembra aver ritrovato la sua forma ottimale. In questa stagione ha disputato 24 partite realizzando cinque gol e due assist in campionato. A queste statistiche bisogna aggiungere sei partite, tre gol e due assist in Coppa del Re (vinta di recente dal Barcellona in finale contro l'Athletic Bilbao), ulteriori sei partite con tre gol e due assist in Champions League, oltre che due presenze in Supercoppa spagnola.

Nonostante la buona stagione fin qui disputata, il rischio di una partenza in estate è concreto. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e potrebbe quindi lasciare a parametro zero la società catalana alla fine della prossima stagione. Per questo il Barcellona starebbe pensando ad uno scambio di mercato Dembélé-Rabiot, che sarebbe gradito anche alla Juventus.

Attualmente la valutazione del classe 1997 è di circa 50 milioni di euro, quella del centrocampista invece circa 30. Di conseguenza, la Juventus dovrebbe aggiungere una somma cash di circa 20 milioni di euro.

Lo scambio Rabiot-Dembélé

L'eventuale scambio Rabiot-Dembélé fra Juventus e Barcellona darebbe seguito a quello avvenuto già la scorsa stagione che riguardò Pjanic e Arthur Melo.

L'ottimo rapporto professionale fra le due società quindi potrebbe facilitare tale trattativa di mercato. Di certo sarebbe utile anche dal punto di vista finanziario, in quanto permetterebbe alla Juventus di scrivere a bilancio una plusvalenza finanziaria.