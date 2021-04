La Juventus in estate dovrà investire soprattutto a centrocampo. L'assenza di qualità sulla mediana si è notata in maniera evidente in questa stagione, infatti spesso sono finiti al centro delle critiche i vari Rabiot, Bentancur e Arthur Melo. Per questo potrebbe arrivare un giocatore di qualità abile nel gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte. Allo stesso tempo si parla di un possibile investimento su un trequartista, soprattutto se dovesse partire Aaron Ramsey. Il gallese infatti è considerato come uno dei principali indiziati a lasciare i bianconeri in estate.

Come suo possibile sostituto si è parlato di Hakan Calhanoglu, che va in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Milan.

Nelle ultime ore però - secondo la stampa spagnola - si sarebbe aggiunto un altro nome nella lista di mercato della società bianconera. Si tratterebbe di Isco, trequartista del Real Madrid. In scadenza di contratto a giugno 2022, potrebbe lasciare la società spagnola a un prezzo vantaggioso. Si parla infatti di una sua possibile cessione per circa 20 milioni di euro.

Isco potrebbe lasciare il Real Madrid per circa 20 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Isco in estate potrebbe lasciare il Real Madrid per circa 20 milioni di euro. Il giocatore infatti è in scadenza di contratto a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto con gli spagnoli.

Per questo il Real Madrid potrebbe cederlo, così da cercare di monetizzare da una sua eventuale cessione. Su di lui ci sarebbe l'interesse della Juventus ma anche del Siviglia. Potrebbe essere però decisivo per il suo trasferimento alla società bianconera l'ottimo rapporto professionale fra il presidente del Real Madrid Florentino Perez e quello bianconero Andrea Agnelli.

I due infatti sono stati gli ideatori del progetto sportivo della Superlega europea, poi naufragato in due giorni a causa del 'ritiro' dei club inglesi inizialmente aderenti alla nuova competizione europea.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe quindi investire su Isco per garantire qualità al centrocampo.

Dei rinforzi però dovrebbero riguardare anche il settore avanzato.

Attualmente infatti sono solo tre le punte a disposizione di Andrea Pirlo. Di conseguenza almeno un innesto potrebbe esserci, si parla ad esempio di un interesse concreto per Moise Kean. L'attaccante in prestito al Paris Saint Germain (ma di proprietà dell'Everton) sarebbe valutato circa 50 milioni di euro. Difficilmente la società bianconera potrà investire quella somma in questo preciso momento. Per questo potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe Demiral all'Everton e Kean alla Juventus, con aggiunta di una cifra cash.