Il ritorno in campo di Paulo Dybala ha scatenato clamore mediatico sui giornali sportivi italiani. L'argentino si è ripreso subito la scena realizzando un grande gol nel recupero della terza giornata di campionato contro il Napoli. In questo finale di stagione (in cui la Juventus si gioca la qualificazione alla prossima Champions League e la conquista della Coppa Italia) l'argentino può rivelarsi decisivo. Nonostante l'impatto importante avuto da Dybala al suo rientro in campo, ci sono ancora dei dubbi sulla sua permanenza alla Juventus nella prossima stagione.

Sull'argomento si è espresso anche Stefano Sorrentino, ex compagno di Dybala al Palermo. L'ex portiere ha sottolineato come l'argentino sia un giocatore di notevole qualità, come ha dimostrato anche la scorsa stagione in campionato. Si è poi detto certo che Dybala vuole rimanere alla Juventus.

Dybala vuole rimanere alla Juventus

"So che Paulo Dybala vuole restare alla Juventus". Si è espresso così Stefano Sorrentino in riferimento al futuro professionale della punta argentina, protagonista delle recenti indiscrezioni di mercato. L'ex portiere ha aggiunto che la società bianconera dovrebbe puntare sull'argentino anche in considerazione del fatto che ha otto anni in meno di Cristiano Ronaldo. Ha poi aggiunto: "La Juventus farebbe bene a costruire la squadra attorno a lui".

Dybala decisivo la scorsa stagione per la vittoria del campionato

Secondo l'ex portiere, se la Juventus avesse contato su Dybala per tutta la stagione, la classifica sarebbe potuta essere diversa rispetto a quella attuale. "Un po' come se all'Inter venissero tolti per quasi tutta la stagione uno fra Lukaku o Lautaro Martinez", ha aggiunto Sorrentino.

L'ex portiere ha poi sottolineato che la Juventus lo scorso anno ha vinto lo scudetto proprio grazie all'apporto della punta argentina, premiata a fine anno come migliore giocatore del campionato italiano.

Il futuro professionale di Paulo Dybala

Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un rinnovo di contratto fra Paulo Dybala e la Juventus.

Ci sarebbe infatti troppa distanza fra offerta bianconera (da circa 10 milioni di euro a stagione) e le richieste del giocatore (circa 13 milioni di euro). Sarà fondamentale, per una sua permanenza, il rinnovo di contratto, anche perché la sua intesa contrattuale con la Juventus scade a giugno 2022. La società bianconera non può rischiare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Probabile che un incontro fra le parti a maggio, intanto Dybala in queste ultime partite della stagione proverà a dimostrare di valere un rinnovo di contratto importante.