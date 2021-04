In una stagione fin qui deludente dal punto di vista dei risultati, non sono mancate le buone notizie per la Juventus. Una su tutte l'ottimo investimento su Federico Chiesa, che si sta dimostrando sempre più decisivo per la squadra bianconera. Suo l'assist per Cristiano Ronaldo in Juventus-Napoli, senza dimenticare il grande contributo che ha dato negli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Ben tre i gol realizzati fra andata e ritorno, anche se non sono serviti per la qualificazione della squadra bianconera ai quarti di finale della massima competizione europea.

Gran parte dei giornali sportivi in questi giorni non hanno risparmiato grandi elogi per il centrocampista offensivo della Juventus.

Sull'argomento si è soffermato anche il giornalista sportivo Paolo Condò a Sky Sport. Quest'ultimo infatti ha ipotizzato anche un possibile tridente offensivo della Juventus per la prossima stagione. Dapprima ha dichiarato: "Lo conoscevamo come un talento, adesso lo abbiamo scoperto un campione, Chiesa è la cosa più importante di questa stagione per la Juventus". Ha poi parlato del tridente Dybala-Ronaldo-Chiesa come possibile soluzione tattica del futuro.

'Tridente offensivo Dybala e Chiesa a supporto di Ronaldo'

"Per la prossima stagione vedrei bene come schema Dybala e Chiesa alle spalle di Cristiano Ronaldo" .

Queste le dichiarazioni di Condò in riferimento alla Juventus del prossimo anno. Il giornalista sportivo ha, poi, aggiunto che bisognerà convincere il portoghese a fare la punta centrale se si vorrà utilizzare questo tridente offensivo. Di certo la maturazione di Chiesa è stata evidente, lo dimostrano anche le statistiche stagionali.

Sono 27 le partite fin qui disputate nel campionato italiano, con otto gol realizzati e ben nove assist decisivi forniti ai suoi compagni di squadra. A queste bisogna aggiungere otto presenze, quattro gol ed un assist in Champions League, tre partite disputate in Coppa Italia con un gol ed un assist. Numeri che dimostrano l'ottimo impatto del centrocampista offensivo della Juventus, acquistato dalla Fiorentina per circa 60 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Di certo l'idea tattica suggerita da Condò è molto interessante, ma tutto passa dalla conferma per la prossima stagione di Dybala e Ronaldo. Entrambi, infatti, hanno il contratto in scadenza a giugno 2022 e non è da scartare la possibilità possano lasciare Torino a giugno. Per l'argentino si parla di un suo possibile inserimento in qualche scambio di mercato. Il portoghese, invece, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, vorrebbe tornare al Real Madrid. Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro professionale dei due giocatori.