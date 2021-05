Una stagione difficile per il Crotone, retrocesso con quattro giornate d'anticipo. La squadra calabrese che ha cambiato nelle scorse settimane guida tecnica, salutando Giovanni Stroppa per affidarsi a Serse Cosmi, non è riuscita a cambiare il suo passo rimanendo tutta la stagione in fondo alla classifica. A contribuire agli scarsi risultati anche il rendimento del reparto difensivo, con gli squali che sono riusciti ad incassare in 34 giornate ben 85 reti. Tra i calciatori che nel corso della stagione si sono defilati dall'undici titolare, a sorprese, anche Luca Marrone esperto calciatore acquisito in estate dall'Hellas Verona per il quale il futuro potrebbe essere in Turchia.

Crotone, interesse del Karagumruk per Marrone

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato per Luca Marrone si potrebbe aprire una pista che porta al Karagumruk. La squadra turca avrebbe effettuato un primo sondaggio per valutare la disponibilità del difensore ma ci sarebbero stati anche altri apprezzamenti da parte di club come Basaksehir e Kasimpasa. Per il calciatore cresciuto nel settore Primavera della Juventus potrebbe così aprirsi la possibilità di un'esperienza all'estero dopo avere militato per molte stagioni in Serie A e in cadetteria ottenendo buoni risultati personali e diverse promozioni. Dopo una prima annata in prestito al Crotone nel torneo 2019-2020 dall'Hellas Verona, la società calabrese in estate ha deciso di acquisirne il cartellino dagli scaligeri.

Luca Marrone con il Crotone vanta dunque un contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno.

Crotone tra possibile conferme e probabili cessioni

Un elemento che sembra destinato a cambiare maglia è anche l'attaccante Junior Messias. Arrivato dal Gozzano, l'attaccante brasiliano è stato uno dei protagonisti della seconda posizione in classifica e della contestuale promozione del Crotone in Serie A al termine del torneo cadetto 2019-2020.

In questo campionato il numero 30 degli squali ha collezionato 8 gol, arricchiti da grandi prestazioni che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico. Con un contratto rinnovato nei mesi scorsi fino al 30 giugno 2024 il Crotone potrebbe riuscire ad effettuare un importante plusvalenza economica. Ad avere sondato il terreno nelle ultime settimane sarebbe stato il Genoa del presidente Preziosi che, con meno insistenza, starebbe seguendo anche la pista Nwankwo Simy sempre dai calabresi.

Crotone, le altre operazioni

Uno dei calciatori che sembrano avere attirato l'interesse di diversi club è poi Niccolò Zanellato. Il centrocampista scuola Milan, da quattro campionato in Calabria, potrebbe rimanere in Serie A ma con una maglia diversa. Su di lui ci sarebbero Udinese, Fiorentina, Sassuolo e il neopromosso Empoli. Un calciatore relativamente giovane, da diverso tempo nel girone della Nazionale italiana Under 21, un talento valorizzato dal Crotone che su di lui ha scommesso sin da giovanissimo rilevandone il cartellino dal Milan.