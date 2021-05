Dopo aver ottenuto la qualificazione alla prossima Champions League, in casa Milan sembra regnare l'euforia per un risultato che mancava ormai da quasi un decennio. I ragazzi di Stefano Pioli sono riusciti ad agguantare il secondo posto in classifica battendo l'Atalanta di Gasperini in un finale di campionato che ha tenuto tutti gli spettatori incollati alla tv. I dirigenti rossoneri, adesso, sarebbero già impegnati nelle prime trattative di mercato e oltre a quelle relative ai rinnovi, sarebbe entrato nel mirino Paulo Dybala, attaccante argentino della Juventus.

Calciomercato Milan, suggestione Dybala

Per i dirigenti rossoneri è già arrivato il momento di pensare al Calciomercato estivo per rafforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, e secondo i media italiani due giocatori in particolare sarebbero dei potenziali bersagli. Il primo è un giocatore che è stato fortemente accostato ai rossoneri nelle ultime settimane è Josip Ilicic dell'Atalanta, che è stato inutilizzato durante la sconfitta per 2-0 del 23 maggio subita dalla Dea che ha sancito il ritorno del Milan in Champions League dopo sette anni. Il secondo nome è piuttosto interessante in quanto si tratta di Paulo Dybala della Juventus. La 'Joya', in passato, è stato vicino al Milan quando era al Palermo.

In questo momento, l'attaccante argentino sembra essere scivolato indietro nelle gerarchie di Andrea Pirlo, il quale gli ha stabilmente preferito Cristiano Ronaldo, Morata, Chiesa e Kulusevski.

Calciomercato Milan, la situazione dei rinnovi

Secondo diversi media italiani, il caso Gianluigi Donnarumma dipende dalle intenzioni di Mino Raiola in quanto i rossoneri non sono disposti ad alzare la loro offerta da 8 milioni netti a stagione per un prolungamento di due anni, mentre la richiesta dell'agente si aggira intorno ai 10 milioni di euro a stagione.

La speranza è che lo stesso Donnarumma spingerà per il rinnovo che ovviamente rappresenterebbe un grande passo per portare le trattativa verso la giusta direzione. Situazione simile per Hakan Calhanoglu che sta valutando il contratto da 4 milioni di euro netti all'anno offerto dal Milan, anche se lui e il suo agente vorrebbero 5 milioni di euro.

Il nazionale turco dovrà decidere e questa settimana sarebbe previsto anche un incontro con il club qatariota Al-Duhail. Dopo la definizione delle due trattative riguardanti Calhanoglu e Donnarumma, il Milan si concentrerà sul rinnovo di Franck Kessie, il cui contratto scadrà il 30 giugno del 2022.