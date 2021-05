Arrivano importanti indiscrezioni di mercato in merito alla panchina dell'Inter. Il tecnico Antonio Conte sarebbe sul punto di lasciare i nerazzurri. Il motivo sarebbe attribuibile al fatto che la proprietà avrebbe deciso di effettuare delle cessioni pesanti per contenere il debito registrato nelle ultime due stagioni. Si parla di cessioni per almeno 80 milioni di euro. Oltre a questo, la società nerazzurra sarebbe pronta a ridurre gli stipendi dei giocatori di almeno il 20%. Una situazione che avrebbe portato Antonio Conte a decidere per l'addio.

Insieme a Conte potrebbe lasciare anche Gabriele Oriali, che quindi si dedicherebbe completamente alla nazionale italiana.

Nelle prossime ore dovrebbe esserci il confronto fra l'allenatore pugliese e Steven Zhang. Non sarà semplice, probabilmente, trovare un'intesa su un'eventuale buonuscita per il tecnico pugliese, considerando che guadagna 12 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2022. Ci sarebbe delusione da parte dell'allenatore in quanto sarebbe convinto che questa squadra avrebbe potuto aprire un ciclo vincente in Italia e magari puntare anche all'Europa. Come riporta Calciomercato.com, Marotta sarebbe già al lavoro per trovare un nuovo tecnico.

Conte potrebbe lasciare l'Inter

I tagli e le cessioni che avrebbe programmato Zhang non troverebbero evidentemente approvazione nel tecnico pugliese. L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, starebbe già lavorando ad un sostituto di Conte. Si parla, infatti, di un interesse concreto per Massimiliano Allegri. Quest'ultimo, però, nei prossimi giorni potrebbe firmare per la Juventus o per il Real Madrid.

Altro allenatore che piace al dirigente nerazzurro è Maurizio Sarri, alla ricerca di un nuovo progetto sportivo. Infine, si valuterebbe anche l'ingaggio di Sergio Conceição per il quale, negli ultimi giorni, si era parlato di un interesse concreto del Napoli.

Il mercato dell'Inter

Se le indiscrezioni su un addio di Conte e su un ridimensionamento della rosa fossero confermate, l'Inter potrebbe quindi cedere alcuni pezzi pregiati durante il calciomercato estivo.

Uno che potrebbe lasciare è Romelu Lukaku, voluto nel 2019 proprio da Conte all'Inter. La punta belga vanta diversi estimatori, su tutti il Manchester City. Dalla sua partenza l'Inter potrebbe ricavare almeno 90 milioni di euro. Anche Lautaro Martinez ha molto mercato, soprattutto in Spagna. Qualora il Barcellona dovesse effettuare alcuni cessioni, potrebbe provare ad investire sulla punta argentina, compagno di nazionale di Messi.