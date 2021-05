Ultima giornata di campionato. Sono ancora pochi i verdetti da assegnare. Milan e cagliari hanno ancora nelle proprie mani il destino. i rossoneri con una vittoria accederebbero direttamente ala Champions League. Il Cagliari con 3 punti avrebbe la salvezza garantita. Gli altri risultati complicherebbero il percorso per entrambe le squadre, soprattutto per il Milan che in caso di non raggiungimento dei 3 punti dovrà vincere a Bergamo contro l'Atalanta. Il Cagliari rimane a +2 rispetto alla zona retrocessione e potrebbe essere salvo anche con due sconfitte, ma potrà fare punti in casa contro il già salvo Genoa all'ultima di campionato.

Entrambe le squadre non vogliono parlare di futuro ma di presente. I rossonero sono reduci da due brillanti vittorie in trasferta. Domenica scorsa il Milan ha battuto la Juventus allo stadium con un netto 3-0. In settimana poi il Milan s'è ripresentato a Torino battendo con un roboante 7-0 i granata allo Stadio Olimpico Grande Torino. Per Pioli saranno a disposizione tutti i giocatori ad esclusione di Ibrahimovic e Gabbia che hanno finito la stagione anzitempo. Una partita troppo importante per il futuro del Milan e per il futuro di molti giocatori rossoneri anche in chiave mercato. Uno su tutti è Brahim Diaz giocatore del momento tra i rossoneri. Tra i convocati tornano a disposizione Tonali e Saelemaekers assenti a Torino, il primo per infortunio, il secondo per squalifica.

Nel Milan c'è una lunga lista di diffidati che riguarda Bennacer, Calhanoglu, Dalot, Theo Hernandez e Rebic. In caso di cartellino giallo saranno assenti per l'ultima partita di campionato a Bergamo.

🗣️ "The smallest detail could be the difference tomorrow"

The Boss previews our final home game of the season 🏟️



🗣️ "I dettagli potranno fare la differenza"

Vai sull'App per la conferenza integrale del Mister 👉 https://t.co/k2zluibzhx#SempreMilan pic.twitter.com/MvmheQvD0g — AC Milan (@acmilan) May 15, 2021

Il Cagliari è in serie positiva ed è uscita dalla zona retrocessione grazie agli ultimi risultati.

L'ultima giornata ha visto i sardi pareggiare senza reti a Firenze. mentre domenica scorsa la squadra di Semplici ha battuto il Benevento superandolo in classifica. Semplici molto probabilmente schiererà una formazione con 3 difensori centrali e con il dubbio Joao Pedro / Simoene. Joao Pedro in diffida potrebbe essere risparmiato per poter poi giocare l'ultima in casa con il Genoa.

Il Cagliari scenderà in campo con una maglia celebrativa per la “Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia”.

Milan: i convocati per Stefano Pioli

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Leão, Maldini, Mandžukić, Rebić.

#MilanCagliari 🏟️

The squad for our final home game of the season 🔴⚫



I convocati per l’ultima partita casalinga della stagione 🔴⚫ #SempreMilan @pumafootball pic.twitter.com/mYDZqoahmx — AC Milan (@acmilan) May 16, 2021

Cagliari: la lista dei giocatori a disposizione di Semplici

Portieri: Aresti, Cragno, Vicario.

Difensori: Godin, Tripaldelli, Klavan, Asamoah, Lykogiannis, Ceppitelli, Rugani, Zappa, Carboni.

Centrocampisti: Nainggolan, Marin, Deiola, Tramoni, Nandez, Duncan.

Attaccanti: Simeone, Joao Pedro, Cerri, Pavoletti, Sottil.

Milan - Cagliari le quote e il pronostico

La vittoria del Milan è quotata 1,35 che equivale alla qualifica alla prossima Champions League per i rossoneri. Il pareggio viene pagato 5 volte la posta in gioco mentre la vittoria del Cagliari a San Siro è a 8,25. L'over 2,5 viene pagato 1,47 mentre l'over 3,5 paga 2,15 la giocata. L'opzione GOL (entrambe le squadre a segno) viene data a 1,75 mentre l'opzione con solo una o nessuna squadra a segno (NOGOL) è data 1,97.

Il risultato esatto con la probabilità più alta è il 2-0 che viene pagato 7,50. Il primo gol dell'incontro secondo i bookmakers sarà ad opera di Ante Rebic (4,30) seguito da Mario Mandzukic a 5,75 e da Leao e Kessiè a 6,50. Il primo marcatore di marca Sarda sarebbe Joao Pedro con una paga di 7,50 rispetto alla posta in palio.