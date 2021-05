Un nuovo difensore per il Genoa. Enrico Preziosi starebbe monitorando l’Europa per cercare un nuovo giocatore da mettere a disposizione di Ballardini, che dovrebbe essere confermato sulla panchina rossoblù dopo l'impresa salvezza appena compiuta nella sua quarta avventura in panchina a Genova. Il mirino del presidente del Grifone sarebbe puntato su Moritz Jenz, difensore centrale del Losanna, classe 1999 attualmente titolare del Losanna.

Nella squadra svizzera in questa stagione ha giocato 29 volte in campionato, mettendo anche a segno un gol e un assist.

Le sue caratteristiche sono quelle di un centrale difensivo molto forte fisicamente, è alto un metro e novanta, affidabile ma forse un po’ falloso viste le sette ammonizione, quasi una ogni quattro gare.

Moritz Jenz per il Genoa, le mosse in difesa

Moritz Jenz potrebbe arrivare al Genoa con un’operazione non molta onerosa, visto che Transfermarkt valuta il cartellino intorno ai 400 mila euro. Forse anche per questo "radiomercato" racconta di molte squadre, anche dei grandi campionati europei, interessate al tedesco che nella sua giovanissima carriera ha già giocato in Inghilterra nelle giovanili del Fulham prima di passare al Losanna.

Il centrale difensivo teutonico potrebbe esser utile per puntellare il reparto arretrato del Grifone che a fine stagione potrebbe perdere alcuni elementi.

I punti fissi sono Masiello e Criscito, che nonostante l’età hanno giocato praticamente sempre titolari da quando è arrivato Ballardini. Il loro contributo è stato fondamentale per la salvezza, al pari di quello di Radovanovic. L’ex Chievo è stato spostato al centro della retroguardia ed è stata l’invenzione migliore del campionato rossoblà, nonostante le difficoltà delle ultime gare.

Conferma molto probabile anche per Biraschi.

Incerto è invece il futuro di Goldaniga, attualmente in prestito dal Sassuolo e con i neroverdi Preziosi dovrà parlare per capire cosa fare del cartellino del giocatore. Vicino all’addio sarebbe invece Christian Zapata, utilizzato pochissimo, anche a causa di qualche problema fisico, ha il contratto in scadenza a fine stagione e non ci sarebbe la volontà di confermarlo da parte dei dirigente di Villa Rostan.

Valigie quasi pronte anche per Onguéné, arrivato a gennaio dal Salisburgo in prestito per sei mesi. Il diritto di riscatto fissato a 5 milioni è sicuramente molto alto per un giocatore che è sceso in campo solo quattro volte in Serie A da quando è approdato in Italia. Insomma la difesa del Genoa potrebbe cambiare, e molto, durante la prossima finestra di calciomercato. La pista Moritz Jenz potrebbe scaldarsi nelle prossime settimane.