Uno dei giocatori più ambiti in casa Inter sul fronte mercato è sicuramente Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato il grande protagonista di quest'annata, che ha visto i nerazzurri vincere lo scudetto dopo 11 anni e per questo motivo sarebbe finito nel mirino dei top club europei.

Nelle scorse settimane si era parlato molto di Chelsea e Manchester City, ma è un altro il club che sembra fortemente interessato in questi ultimi giorni, il Real Madrid. Il motivo è strettamente legato a Antonio Conte, che potrebbe diventare il prossimo allenatore dei Blancos, raccogliendo l'eredità di Zinedine Zidane, che ha rassegnato le dimissioni.

Real Madrid su Lukaku

Neanche il tempo di separarsi dall'Inter che Antonio Conte sarebbe già pronto a tornare in pista visto che potrebbe diventare nei prossimi giorni il nuovo allenatore del Real Madrid. Il tecnico ha messo le cose in chiaro e avrebbe fatto una sorta di lista della spesa per accettare la proposta dei Blancos. Il nome in cima alla lista del club di Florentino Perez è quello di Romelu Lukaku, bomber dell'Inter e secondo nella classifica capocannonieri di campionato, dietro solo a Cristiano Ronaldo.

Conte avrebbe fatto il suo nome e premerebbe per il suo acquisto proprio come fece al momento del suo approdo all'Inter nell'estate del 2019. In quell'occasione i nerazzurri misero sul piatto ben 75 milioni di euro per convincere il Manchester United a privarsene, soffiandolo anche alla concorrenza della Juventus.

Come detto, il classe 1993 è stato spesso decisivo in quest'annata, avendo messo a segno 24 reti in 36 partite di campionato, collezionando 11 assist, a fronte di due reti messe a segno in coppa Italia e quattro in Champions League. Anche l'ingaggio pesante, da oltre 7 milioni di euro a stagione potrebbe convincere l'Inter a privarsene cedendolo al Real Madrid dinanzi a una buona proposta.

La possibile richiesta dell'Inter

L'Inter molto probabilmente sarà costretta a cedere un big nella prossima sessione estiva di calciomercato, ma non è disposta a concedere sconti. Per questo motivo, non sarà semplice riuscire a strappare Romelu Lukaku al club nerazzurro, anche alla luce del pesante investimento fatto soltanto due anni fa.

La base d'asta per il centravanti belga partirà dai 95-100 milioni di euro, una cifra notevole che farebbe sistemare i conti al club meneghino, realizzare una grande plusvalenza e racimolare un tesoretto per rinforzare la rosa anche negli altri reparti. Dunque Conte, in caso di approdo al Real Madrid, rischierà di dover fare lo stesso pressing fatto due anni fa con i dirigenti nerazzurri, per riuscire a ricongiungersi con il belga.