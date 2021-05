Il giorno dopo la festa Scudetto riparte la giostra del Calciomercato in casa Inter. Da oggi Zhang inizierà ad impostare il futuro con il prestito di Oaktree che ha fatto tirare il fiato alle casse della società, ma potrebbe non bastare a trattenere tutti i big. Il primo colloquio importante sarà con Antonio Conte, il tecnico vuole rassicurazioni sul progetto tecnico e se qualche titolare dovesse alla fine partire dovrà essere rimpiazzato. Nei giorni scorsi si è parlato molto di Lautaro Martinez, che giura fedeltà ma ancora non firma il rinnovo di contratto.

Dovrebbe essere una formalità, ma nel frattempo i rumors continuano e dopo il Barcellona ora ci sarebbe Atletico Madrid e Real Madrid sulle suo tracce. Anche Romelu Lukaku potrebbe finire nel mirino del Manchester City.

Inter, Lukaku piacerebbe al Manchester City

La volontà dell’Inter sarebbe quella di trattenere tutti i big, ma bisognerà capire quali offerte arriveranno sul tavolo di Marotta. In Inghilterra oggi scrivono di un interessamento del Manchester City per Romelu Lukaku, centravanti legatissimo ai nerazzurri e dal valore inestimabile per il gioco di Conte.

Guardiola lo vorrebbe ma sa che non sarà facile riportarlo in Premier League. Così vaglia anche altre alternative e questo è un buon segnale per l’Inter, significa infatti che anche i Citizens hanno capito quanto sarà difficile arrivare al belga.

Sulla lista dei finalisti di Champions League c’è Harry Kane che ha dichiarato di voler lasciare il Tottenham. In questo caso sarà derby con il Manchester United, con base d’asta ben oltre i 100 milioni di euro. Per i Campioni d'Inghilterra c’è anche una terza via, decisamente più economica, che porta a Danny Ings del Southampton.

Romelu Lukaku non sarebbe però il solo giocatore dell’Inter finito nel mirino dei Citizens che da tempo tengono d’occhio le prestazioni di Bastoni, altro giocatore che ancora non ha firmato il rinnovo. Il mancino è giovane, in grande crescita e potrebbe rappresentare un’alternativa, anche se i nerazzurri sono pronti ad alzare il muro.

Secondo le ultime notizie Gurardiola potrebbe mettere sul piatto ben 45 milioni di euro, più una contropartita tecnica del valore di Zinchenko.

L’esterno sinistro difensivo, dopo un lungo periodo di studio, ora si è preso i gradi di titolare scalzando giocatori del calibro di Cancelo, che Guardiola ha spesso utilizzato a sinistra in questa stagione. Ovviamente non è un centrale e, quindi, Marotta nel caso questo tipo di trattativa dovesse andare in porto dovrà poi cercare un vero rimpiazzo di Bastoni durante il prossimo calciomercato. Per ora però nulla si starebbe muovendo in questo senso, Zhang non vuole smantellare la squadra che ha vinto lo Scudetto anche per convincere Conte a restare e provare insieme ad aprire un ciclo vincente.