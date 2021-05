Uno dei nomi che potrebbe caratterizzare la prossima sessione estiva di Calciomercato in casa Inter è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga è stato ceduto nuovamente in prestito secco al Cagliari a gennaio ma, rispetto a quanto successo l'anno scorso, quando era tornato a Milano, questa volta potrebbe restare in Sardegna.

Il "Ninja" premerebbe per restare in rossoblu, sia per motivi familiari che per motivi ambientali, visto che si trova molto bene sull'isola. Questa volta, inoltre, la società nerazzurra sarebbe pronta ad accontentarlo anche per abbassare il monte stipendi.

Nainggolan pronto a restare al Cagliari

Il futuro di Radja Nainggolan potrebbe essere ancora al Cagliari. Il centrocampista belga resterebbe volentieri in Sardegna ma tutto dipenderà dalla trattativa tra il club di Tommaso Giulini e l'Inter. Anche l'anno scorso, infatti, il Ninja ha fatto il possibile per restare in rossoblu ma alla fine le due società non hanno trovato l'intesa economica e per questo motivo il giocatore è tornato a Milano, restando agli ordini di Antonio Conte per quattro mesi, senza trovare spazio e giocando solo qualche spezzone di gara.

A gennaio, poi, è arrivata la nuova cessione in prestito secco. I due club, però, da qualche giorno starebbero trattando, stando a quanto riportato da Tuttosport, la sua cessione a titolo definitivo, soprattutto dopo la certezza della permanenza nel massimo campionato italiano del Cagliari.

L'Inter, infatti, a causa della crisi economica che ha colpito il mondo del calcio in questi mesi, punterà soprattutto ad abbassare il monte stipendi e per questo motivo la priorità sarà liberarsi di quei giocatori che hanno un ingaggio pesante e sono fuori dal progetto. Tra questi, inevitabilmente, c'è Nainggolan, che ha un contratto da 4,5 milioni di euro a stagione, cifra notevole e resa ancora più esosa dopo la Pandemia.

Le possibili cifre dell'affare

Inter e Cagliari sono pronte a sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Radja Nainggolan. La sua valutazione è inferiore ai 10 milioni di euro e per questo motivo non è escluso che il centrocampista belga venga inserito come contropartita tecnica. Con i rossoblu, infatti, si potrebbe intavolare uno scambio alla pari con il giovane della Primavera rossoblu, Riccardo Ladinetti, ceduto in prestito all'Olbia quest'anno e autore di due reti in Lega Pro.

In alternativa potrebbe essere una parziale contropartita nel possibile affare che porterebbe a Alessio Cragno, estremo difensore già accostato alla squadra nerazzurra come possibile erede di Samir Handanovic nei mesi scorsi. In quel caso, però, sarebbe necessario un conguaglio economico a favore del club di Giulini.