La Juventus 2021-2022 dovrebbe ripartire da giovani di qualità. La società bianconera, infatti, dovrebbe dare seguito agli investimenti su talenti importanti effettuati da due stagioni a questa parte. Della rosa bianconera dovrebbero ancora far parte De Ligt, Kulusevski, McKennie e Chiesa. Tutti giovani che hanno dimostrato di essere utili alla squadra, risultando decisivi in molte partite della Juventus. Per quanto riguarda il mercato la società bianconera potrebbe investire soprattutto su giocatori tecnici in grado di incrementare la qualità del gioco bianconero.

Piacciono in particolar modo Rodrigo De Paul, Hakan Calhanoglu e Saul. Il giocatore argentino dovrebbe lasciare l'Udinese e potrebbe rivelarsi utile non solo come mezzala, ma anche come trequartista. Il centrocampista turco, invece, sarebbe un'occasione di mercato in quanto arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza con il Milan a giugno 2021. Per quanto riguarda il giocatore dell'Atletico Madrid, potrebbe arrivare in uno scambio di mercato che porterebbe Rodrigo Bentancur a vestire la maglia della società spagnola.

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus di Allegri dovrebbe ripartire in difesa da De Ligt, a centrocampo da McKennie e nel settore avanzato da Kulusevski e Chiesa.

Lo stesso difensore olandese, in una recente intervista, ha confermato la volontà di rimanere in bianconero anche la prossima stagione. Per quanto riguarda il centrocampista americano, si era parlato qualche settimana fa di un suo possibile trasferimento in Inghilterra. Allegri, però, lo riterrebbe un giocatore importante in quanto abile negli inserimenti.

Non ci sarebbero dubbi su Kulusevski e Chiesa, protagonisti di un'ottima stagione in bianconero.

Il mercato della Juventus

I rinforzi della Juventus dovrebbero riguardare soprattutto centrocampo e settore avanzato. Abbiamo già parlato di un interesse concreto per De Paul, Hakan Calhanoglu e Saul, soprattutto se dovessero partire Aaron Ramsey e Rodrigo Bentancur.

Servirà probabilmente anche un centrocampista abile nell'impostazione di gioco. Interesserebbe Manuel Locatelli del Sassuolo, valutato circa 35-40 milioni di euro dalla società emiliana. Per quanto riguarda il settore avanzato, in caso di addio di Cristiano Ronaldo, potrebbero essere due gli acquisti come punte. Piacciono Moise Kean dell'Everton e Arkadius Milik del Marsiglia. Potrebbe essere valutato anche l'ingaggio di Memphis Depay, in scadenza di contratto con il Lione a giugno 2021. Nelle ultime ore, però, si parla anche di un possibile investimento su Donyell Malen, punta del Psv Eindhoven.