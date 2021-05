La Juventus in estate potrebbe rinforzare diversi settori. Si parla infatti del possibile arrivo di un terzino sinistro e di un centrocampista di qualità. Allo stesso tempo dovrebbe arrivare una quarta punta. Se però dovesse partire Cristiano Ronaldo, non è da scartare la possibilità che siano due gli innesti come punte, uno dei quali di livello internazionale. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse concreto della società bianconera per Antoine Griezmann. La punta del Barcellona potrebbe lasciare la Spagna durante il Calciomercato estivo.

L'arrivo quasi certo di Aguero nella società catalana dovrebbe favorire la cessione del francese, arrivato due stagioni fa dall'Atletico Madrid per circa 120 milioni di euro. Il Barcellona però potrebbe cederlo per 50 milioni di euro, l'obiettivo sarebbe quello di alleggerire il monte ingaggi: Griezmann guadagna 18 milioni di euro netti a stagione. Il classe 1991 però avrebbe già espresso la preferenza di trasferirsi in Inghilterra, al Liverpool, in quanto vorrebbe lavorare con Klopp. Di conseguenza, potrebbe sfumare il suo arrivo alla Juventus.

Griezmann nel mirino di Juventus e Liverpool

Secondo la stampa spagnola e inglese, Griezmann potrebbe lasciare il Barcellona durante il calciomercato estivo.

Non per andare alla Juventus (come sostengono diversi giornali sportivi) ma per trasferirsi al Liverpool, con il francese che vorrebbe essere allenato da Jurgen Klopp. Di conseguenza, la società inglese potrebbe lasciar partire Mohamed Salah in estate (sulla punta egiziana ci sarebbe l'interesse di Paris Saint Germain e Real Madrid).

L'eventuale cessione del classe 1992 garantirebbe una buona somma da investire sul mercato, con il francese che potrebbe lasciare il Barcellona per circa 50 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Se l'idea Liverpool potrebbe allontanare Griezmann dalla Juventus, qualora dovesse partire Cristiano Ronaldo, i bianconeri potrebbero investire su un'altra punta giovane.

Il giocatore che piace alla società bianconera sarebbe Moise Kean, che a giugno ritornerà all'Everton dopo il prestito al Paris Saint Germain. La sua valutazione è di circa 50 milioni di euro ma i bianconeri potrebbero offrire una contropartita tecnica per diminuire l'esborso in cash da presentare alla società inglese. La Juventus starebbe seguendo anche Memphis Depay, in scadenza di contratto a giugno 2021 con il Lione. Sarebbe quindi un acquisto vantaggioso considerando l'età dell'olandese (è un classe 1994) e soprattutto la qualità dimostrata nelle ultime stagioni.