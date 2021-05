La Juventus in estate potrebbe rivoluzionare la rosa. Indipendentemente se sarà Champions League o Europa League (si saprà nell'ultima giornata di campionato), la società bianconera potrebbe decidere di cedere soprattutto quei giocatori che pesano in maniera evidente sul monte ingaggi. Allo stesso tempo la strategia di mercato dovrebbe rimanere la stessa degli ultimi due anni. Si cercherà di investire su giovani di qualità che possano essere utili non solo per l'immediato, ma anche per il futuro. Prima però di investire la Juventus proverà a vendere anche per motivi finanziari.

Si punta infatti a realizzare plusvalenze finanziarie, possibilmente entro il 30 giugno, data di approvazione del bilancio d'esercizio. Fra i giocatori che potrebbero garantire una buona plusvalenza finanziaria spicca il centrocampista gallese Aaron Ramsey, che in due stagioni in bianconero non ha inciso come la Juventus si aspettava. Per lui potrebbe definirsi un ritorno in Inghilterra. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato ci sarebbe il Liverpool interessato al suo acquisto.

Ramsey potrebbe trasferirsi al Liverpool

Il Liverpool potrebbe presentare un'offerta alla Juventus per Aaron Ramsey. La società inglese vorrebbe rinforzare il centrocampo e riterrebbe il giocatore ideale un profilo ideale per dare qualità alla mediana.

D'altronde Ramsey con la maglia dell'Arsenal ha dimostrato di essere un giocatore importante, anche se spesso condizionato da infortuni muscolari. La Juventus lo cederebbe volentieri non solo perché realizzerebbe una plusvalenza finanziaria, ma anche perché andrebbe a risparmiare circa sette milioni di euro netti a stagione d'ingaggio.

La società bianconera lo valuta circa 20 milioni di euro. Difficile pensare che il Liverpool possa offrire tale somma, secondo le ultime indiscrezioni di mercato gli inglesi vorrebbero investire al massimo 12 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

L'eventuale cessione di Ramsey quindi potrebbe garantire circa 12 milioni di euro.

Allo stesso tempo la società bianconera starebbe valutando la partenza di altri giocatori che pesano molto a bilancio. Fra questi spicca Rabiot, che guadagna circa sette milioni di euro a stagione. La crescita evidente nelle ultime partite del centrocampista francese non dovrebbe bastare per una riconferma per la prossima stagione. D'altronde cedere Rabiot significa garantirsi un'altra plusvalenza finanziaria (essendo arrivato come Ramsey a parametro zero nell'estate 2019) oltre ad un risparmio sul monte ingaggi. Potrebbero partire inoltre Alex Sandro, Bernardeschi e Cristiano Ronaldo. Il portoghese potrebbe trasferirsi al Paris Saint Germain.