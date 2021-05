La Juventus, nello scorso Calciomercato estivo, ha ceduto in prestito con diritto di riscatto il difensore Christian Romero all'Atalanta. Acquistato nell'estate 2019 dal Genoa per circa 30 milioni di euro, l'argentino rimase in Liguria in prestito per diventare un giocatore bianconero dall'estate 2020. L'abbondanza nel settore difensivo ha portato la Juventus a valutare la sua cessione quasi a prezzo di saldo. L'Atalanta ha quindi colto l'occasione e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, dovrebbe riscattare a titolo definitivo Romero già nei prossimi mesi.

La società bergamasca avrebbe la possibilità di esercitare tale acquisto entro due anni, ma è probabile che non aspetti tutto questo tempo. Anche perché con la stagione fin qui disputata da Christian Romero la sua valutazione di mercato è arrivata a circa 30 milioni di euro. Di conseguenza, se l'Atalanta volesse cederlo in estate, otterrebbe un'importante plusvalenza finanziaria. Difficile però che i bergamaschi, una volta riscattato lo vendano, anche perché le ambizioni dell'Atalanta rimangono importanti anche la prossima stagione.

Romero dovrebbe essere riscattato dall'Atalanta

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'Atalanta riscatterà Romero dalla Juventus. La società bergamasca dovrebbe quindi pagare i 16 milioni di euro necessari all'acquisto con una formula che gli permetterebbe di rateizzare l'investimento su tre anni.

Una stagione importante quella del difensore centrale, merito evidentemente anche del tecnico Gasperini che lo ha aiutato a migliorare molto. Non è un caso che il commissario tecnico della nazionale argentino Lionel Scaloni lo abbia convocato (insieme al suo compagno di squadra Palomino) per le due partite di qualificazioni ai mondiali dell'Argentina per Qatar 2022 contro Cile e Colombia.

Il mercato della Juventus

Il difensore Christian Romero sarebbe potuto ritornare utile alla Juventus dalla prossima stagione anche in considerazione del probabile addio di Chiellini. Il centrale italiano, infatti, non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2021. Per lui potrebbe esserci una nuova avventura professionale nella Major League Soccer, ma non è da scartare la possibilità che decida di prendersi un anno di riposo.

Un'altra possibilità sarebbe quella di un futuro professionale già dalla prossima stagione come dirigente della Juventus. Come eventuale sostituto potrebbe arrivare Alessio Romagnoli, difensore del Milan in scadenza di contratto a giugno 2022. Potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe il centrale a Torino e il centrocampista Federico Bernardeschi a Milano.