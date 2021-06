Le panchine della Serie A si stanno tutte gradualmente delineando. Il Sassuolo dovrebbe ufficializzare a breve l'ingaggio di Dionisi, che lascerebbe quindi la panchina dell'Empoli. Al suo posto nella società toscana dovrebbe finire Andreazzoli, che potrebbe essere affiancato da Daniele De Rossi. L'Udinese invece ha confermato Luca Gotti mentre il Verona si è affidato a Di Francesco.

Per il resto, tutte le altre panchine sono definite, con l'unica eccezione rappresentata dalla Sampdoria. Il presidente della società ligure Ferrero sta ancora decidendo il sostituto di Ranieri.

Si parla di un interesse concreto per D'Aversa, le alternative all'ex Parma sarebbero Iachini e Pirlo. A proposito dell'ex allenatore della Juventus, nelle ultime ore si parla di un interesse concreto da parte del Fenerbahce. La società turca vuole infatti affidarsi ad un tecnico giovane, che ha dimostrato in parte alla Juventus di puntare ad un gioco offensivo e molto europeo. Secondo Calciomercato.com, Pirlo non gradirebbe al momento un'eventuale esperienza in Turchia in quanto vorrebbe rilanciarsi nel campionato di Serie A.

Il Fenerbahçe sarebbe interessato ad Andrea Pirlo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Fenerbahçe sarebbe interessato all'ingaggio di Andrea Pirlo. L'oramai ex tecnico della Juventus ha ancora un anno di contratto con la società bianconera ma vorrebbe rilanciarsi in una panchina già dalla prossima stagione.

L'ex centrocampista però non vorrebbe fare un'esperienza professionale nel campionato turco e secondo calciomercato.com starebbe aspettando un'offerta dalla Serie A. Attualmente però l'unica panchina ancora da assegnare è quella della Sampdoria. Fra l'altro la società ligure vorrebbe affidarsi ad un tecnico con maggiore esperienza rispetto ad Andrea Pirlo.

Si parla infatti di un interesse concreto per Roberto D'Aversa o in alternativa per Iachini.

Le panchine di Serie A

Come già anticipato tutte le panchine della Serie A sono state assegnate, tranne quella della Sampdoria. La Lazio recentemente ha ufficializzato l'ingaggio di Maurizio Sarri. Simone Inzaghi invece guiderà l'Inter mentre Luciano Spalletti è stato scelto dal Napoli come sostituto di Gattuso.

Il tecnico calabrese inizierà un nuovo progetto sportivo con la Fiorentina.

Alla Juventus invece è ritornato Massimiliano Allegri, che proverà a rilanciare le ambizioni da scudetto e da vittoria della Champions League da parte della squadra bianconera. Il tecnico toscano inizierà un nuovo progetto sportivo che dovrebbe essere caratterizzato dalla valorizzazione di giovani di qualità. Per questo ad esempio si parla di un possibile approdo di Manuel Locatelli.