Manuel Locatelli primo obiettivo, ma nessuno ha voglia di aspettare in eterno e così la Juventus monitora il mercato per rinforzare il centrocampo. Nelle ultime ore sarebbero spuntate le alternative e se Tolisso è nome che da tempo ruota intorno alle trattative bianconere, Tielemans è una novità assoluta. Un colpo in mediana verrà fatto, anche perché bisognerà sostituire sicuramente il partente Ramsey.

L’identikit è abbastanza chiara, serve un uomo di qualità, con già una buona esperienza in un club di livello medio-alto e abbastanza giovane da garantire molti anni da titolare.

Locatelli, come detto, sarebbe il primo della lista, piace ad Allegri e alla dirigenza che da un anno circa tratta con il Sassuolo. I neroverdi sono però fermi alle richieste originali: 40 milioni senza contropartite, almeno per il momento.

Tolisso alternativa a Locatelli per la Juventus

La trattativa sembra quindi complicata, anche se i contatti dovrebbero continuare ancora perché i bianconeri vogliono il talento cresciuto nel settore giovanile del Milan. Il problema sono i tempi, all’inizio del ritiro non manca poi moltissimo e così il tempo inizia a stringere. Per questo, la Juventus avrebbe riallacciato i rapporti con il Bayern Monaco per Tolisso. Il francese, che in stagione ha giocato 24 partite, sarebbe in uscita perché chiuso dalla folta concorrenza dei bavaresi.

Il prezzo potrebbe non esser troppo alto perché il suo contratto è in scadenza nel 2022 e quindi il Bayern rischia di perderlo a zero. La mossa sarebbe avvallata da Allegri in quanto il centrocampista è elemento non solo di ottima levatura, ma anche molto duttile ed è per questo che piacerebbe al tecnico. Nel 4-2-3-1 può giocare sia davanti alla difesa che da trequartista, mentre se la Juve dovesse schierarsi a tre in mezzo, Tolisso potrebbe occupare tutte le posizioni.

Tielemans ultima idea di mercato

Radiomercato riporta oggi l’interessamento della Vecchia Signora per il gioiellino belga Youri Tielemans. Ventiquattro anni, centrocampista centrale dalle ottime geometrie, nel Leicester è un pilastro fondamentale che in Premier League ha giocato 38 gare con sei gol e quattro assist. Un tuttocampista che detta i tempi del gioco, rompe le trame avversarie e non disdegna gli inserimenti.

Il problema è che la strada per arrivare al belga sarebbe decisamente in salita. Il Leicester non ha nessuna intenzione di cederlo e vorrebbe anzi rinnovargli il contratto in scadenza nel 2023. Per la Juventus, il problema non sarebbe l’ingaggio, il giocatore chiederebbe 5 milioni a stagione, ampiamente nei parametri bianconeri, ma il muro delle "Foxes". La valutazione del cartellino sarebbe di oltre 50 milioni, senza contare, come detto, che il club di Premier League non avrebbe intenzione di lasciarlo andare.