Non solo cessioni ma anche possibili acquisti per il Crotone. La squadra calabrese, in queste giornate, starebbe lavorando intensamente sul mercato per fare cassa attraverso la cessione dei pezzi pregiati dell'ultimo torneo e avere a disposizione un tesoretto da spendere per ricostruire una nuova rosa vincente. In difesa, il profilo che sarebbe emerso nelle ultime ore sarebbe quello di Biagio Meccariello, calciatore che potrebbe risultare in uscita dal Lecce. A fare il loro ritorno in Calabria potrebbero essere anche diversi giovani calciatori girati in prestito nel mercato invernale.

Crotone, difesa da ricostruire

Dopo gli addii di Vladimir Golemic, Sebastiano Luperto, Lisandro Magallan e Koffy Djidji, il Crotone sarà chiamato a ricostruire la sua difesa. Un reparto arretrato che è stato capace di incassare, nell'ultimo torneo, la cifra record di 93 gol, andando a superare il primato negativo del Casale in Serie A di 92 gol al passivo, record che era rimasto imbattuto dal 1933-1934. A rinforzare il reparto potrebbe, però, arrivare Biagio Meccariello, calciatore in forza al Lecce nell'ultima stagione. Con la maglia giallorossa, ha collezionato 32 presenze arricchite da un gol. Dopo tre stagioni da protagonista, Meccariello potrebbe concludere la sua esperienza in Puglia: il difensore resterebbe al Sud, indossando, però, la maglia del Crotone.

Crotone, primi rinforzi

A fare il suo arrivo, nei giorni scorsi, a Crotone è stato il difensore Davide Mondonico, elemento cresciuto nel settore giovanile del Milan, arrivato a titolo definitivo dall'Albinoleffe. Si tratta del primo acquisto estivo, un elemento che si è messo in luce nella fase Play-Off. L'arrivo in rossoblù di Biagio Meccariello concederebbe un rinforzo di categoria al tecnico Francesco Modesto che sarà chiamato a guidare la rifondazione crotonese.

Il Lecce potrebbe anche privarsi del suo calciatore qualora giunga un'offerta ritenuta congrua, considerando anche l'arrivo in giallorosso, nei giorni scorsi, di Alessandro Tuia dal Benevento.

Crotone, le altre operazioni

A fare il loro ritorno in Calabria saranno diversi elementi ceduti nei mesi scorsi, a titolo di prestito, in Serie C.

Tra questi, Jean Lambert Evan's e Jeremy Petris, che hanno concluso il torneo con le maglie della Pro Vercelli e del Livorno. Anche per il centrocampista Zak Ruggiero il futuro potrebbe essere al Crotone, dopo il rientro per fine prestito dalla Pro Sesto. Potrebbe tornare a vestire la maglia del Crotone anche l'attaccante Augustus Kargbo che, dopo due stagioni in prestito alla Reggiana, tornerà in rossoblù: sul giocatore della Sierra Leone, però, ci sarebbe l'interessamento del Perugia, su richiesta del tecnico Massimiliano Alvini.