L'Europeo sta dando importanti conferme riguardo le possibili vincitrici della competizione. La Francia rimane la principale favorita ma anche l'Olanda e l'Italia hanno dato importanti dimostrazioni di forza e qualità nelle prime due partite disputate. La rappresentativa del commissario tecnico Frank De Boer ha ritrovato, nel match contro l'Austria, anche uno dei migliori difensori del calcio europeo. Ci riferiamo a Matthijs De Ligt: il giocatore della Juventus, insieme a De Vrij, ha dato solidità alla difesa dell'Olanda, contenendo in maniera efficace tutte le offensive dell'Austria.

Nel primo match, l'ex Ajax aveva riposato per un problema muscolare. Elogiato da gran parte della stampa sportiva, non sono mancate, però, critiche pesanti all'indirizzo del giocatore.

Si è pronunciato a tal proposito anche un riferimento del calcio olandese come Marco Van Basten: l'ex attaccante del Milan ha sottolineato come De Ligt dovrebbe guidare la difesa e non inseguire gli avversari. Van Basten ha sottolineato come, in Italia, in questi due anni, De Ligt non abbia imparato a difendere, nonostante il calcio italiano sia riconosciuto da tutti come una scuola importante per i difensori. Non è tardata la risposta di De Ligt che ha sottolineato come le critiche costruttive siano sempre bene accette.

Van Basten critico sul modo di difendere di De Ligt

"De Ligt gioca da centrale e deve garantire più leadership, deve farsi sentire, guidare la difesa e non correre solo gli avversari, lasciando in difesa un buco enorme". Queste le dichiarazioni pesanti dell'ex giocatore del Milan nei confronti del difensore della Juventus. Proseguendo la sua considerazione, Van Basten ha aggiunto che, evidentemente, i due anni in Italia non gli sono serviti per migliorare dal punto di vista difensivo.

Qualche ora più tardi è arrivata la risposta di De Ligt, che ha dimostrato tutta la sua maturità nell'accogliere le critiche dell'ex Milan.

La risposta di De Ligt a Van Basten

Il difensore della Juventus, Matthijs De Ligt, ha infatti dichiarato: "Solo i complimenti non vanno bene, dobbiamo ancora migliorare, ci stiamo lavorando".

Sulle parole di Van Basten nei suoi riguardi ha aggiunto: "Non è il primo a criticarci ma ne sono felice, quando a parlare è uno come Van Basten, perché è una critica costruttiva. De Ligt ha sottolineato che la nazionale olandese sta lavorando anche nella comunicazione e si deve fare meglio.

Le indiscrezioni di mercato su De Ligt

Nelle ultime settimane si è parlato molto di un interesse concreto del Barcellona per De Ligt. Da parte della Juventus, però, non c'è volontà di venderlo. Il difensore viene, infatti, considerato un riferimento per il presente e per il futuro, per quanto riguarda il settore difensivo bianconero.