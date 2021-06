L'Inter sarà una delle protagoniste del calciomercato estivo. La squadra nerazzurra dopo una stagione fantastica vuole riconfermarsi e migliorarsi, non sono nel campionato italiano ma anche in Champions League. Di certo bisogna tener conto dell'attuale situazione del calcio europeo, condizionato evidentemente dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. Non c'è infatti molta disponibilità economica da investire per l'acquisto di giocatori.

Per questo in casa Inter l'attenzione è rivolta soprattutto alle cessioni, in modo tale da potere far entrare liquidità nelle case e poi reinvestire parte di quel denaro per rinforzare la rosa.

Il big che sembra maggiormente indiziato a lasciare Milano è Achraf Hakimi, su cui c'è il forte interesse di Paris Saint Germain e Chelsea. Proprio gli inglesi, nelle ultime ore, avrebbero presentato una nuova offerta alla società meneghina.

Il Chelsea prova l'affondo per Hakimi

Uno dei nomi più ambiti del calciomercato è sicuramente quello di Achraf Hakimi. L'esterno marocchino sembra essere stato individuato dall'Inter come possibile "sacrificato" per sistemare i conti. Sull'ex Real Madrid si era parlato del forte interesse del Paris Saint Germain, che nelle scorse settimane avrebbe offerto 60 milioni di euro per il giocatore nerazzurro, proposta considerata troppa bassa dall'Inter e declinata sul nascere.

Tuttavia nelle ultime ore sarebbe balzato in pole position il Chelsea di Thomas Tuchel.

I blues avrebbero infatti messo sul piatto 60 milioni e un giocatore tra Marcos Alonso, Emerson Palmieri e il centrale danese Christiansen. Ed è proprio sul nome dell’esterno spagnolo che si sarebbero concentrate le discussioni con l’Inter.

Simone Inzaghi avrebbe già dato la propria approvazione per Marcos Alonso, esterno ideale per la sua idea di calcio. L’ex Fiorentina è la contropartita giusta per far decollare l’affare. La sensazione è che serva uno sforzo ulteriore da parte della società di Abramovich, che dovrà alzare di qualche milione l’offerta economica per convincere la società nerazzurra.

Alonso ha un valore di mercato di circa 12 milioni, che se sommati ai 60 raggiungono un totale di 72 milioni, cifra molto vicina agli 80 richiesti inizialmente dall'Inter.

Sarebbe in fase avanzata anche la trattativa tra la società inglese e l'entourage di Hakimi, che per accettare il trasferimento in Inghilterra chiede un ingaggio vicino agli 8 milioni (stessa cifra che era stata offerta dal Psg). A confermare la separazione tra l'Inter e il classe 1998 è proprio lo stesso agente durante un'intervista: “L’unico al momento che lascerà l’Inter è Hakimi. Stiamo lavorando anche sul futuro di Lautaro Martinez, ma sul suo conto non c’è ancora una situazione così chiara".