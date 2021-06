Il Milan sta monitorando diverse situazioni per cercare di sostituire Hakan Calhanoglu, il quale non ha rinnovato il contratto con i rossoneri firmando con i rivali dell'Inter. I dirigenti milanisti avrebbero sondato il brasiliano Philippe Coutinho, giocatore ai margini del Barcellona che non ha mai trovato un gran feeling nella Liga spagnola. Ai catalani sarebbe stato proposto il cartellino di Alessio Romagnoli, giocatore in scadenza nel 2022 che difficilmente rinnoverà il contratto con il club rossonero. Sulla trequarti, inoltre, dovrebbe esserci la conferma di Brahim Diaz, infatti il Milan avrebbe trovato un accordo con il Real Madrid per riportare in prestito il nazionale spagnolo, che ha ben figurato anche agli Europei Under 21.

Calciomercato Milan, possibile scambio Romagnoli-Coutinho

Secondo quanto riportato da un'importante portale spagnolo, anche il Milan avrebbe sondato l'idea di ingaggiare Coutinho dal Barcellona. I dirigenti rossoneri averebbero anche avuto colloqui con la parte spagnola per discutere la questione. Da parte del Milan sarebbe stato proposto un accordo di scambio che coinvolga il brasiliano, secondo il rapporto, ma non ci sarebbero informazioni sull'esito dell'incontro. In base a precedenti indiscrezioni, il giocatore che potrebbe andare nella direzione opposta in un'operazione del genere potrebbe essere Alessio Romagnoli. Il giocatore sarebbe sicuramente un lusso per il club rossonero e certamente un sostituto all'altezza di Hakan Calhanoglu.

Il giocatore ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro secondo il portale Transfermarkt e ha un contratto in scadenza nel 2023. Il nazionale brasiliano ha collezionato 411 presenze nei principali palcoscenici mondiali, realizzando 99 reti e regalando 75 assist ai propri compagni di squadra.

Calciomercato Milan, un altro arrivo sulla trequarti

Secondo quanto riferito dal noto giornalista Fabrizio Romano, il Milan sarebbe vicino a riportare Brahim Diaz in rossonero dopo la fine del prestito dal Real Madrid.

Brahim Diaz will join AC Milan from Real Madrid on loan with buy option. Details: €25m buy option for AC Milan. Real will have a potential future re-buy clause for €30/31m. 🔴🇪🇸 #ACMilan @SkySport



Odriozola could be an option for AC Milan but Diogo Dalot is still the priority. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 27, 2021

Il nazionale spagnolo dovrebbe tornare in rossonero in prestito con diritto di riscatto da parte del Milan fissato a 25 milioni.

Il problema è che il Real Madrid non vorrebbe essere vittima di un altro errore dopo quello compiuto con Theo Hernandez, e vorrebbe inserire un contro riscatto fissato a 30-31 milioni di euro, da esercitare qualora Brahim Diaz dovesse "esplodere". Dal canto loro, i dirigenti rossoneri, potrebbero essere d'accordo con la richiesta poichè l'intenzione del Milan è dare continuità a un giocatore che ben si è comportato sotto la guida di Stefano Pioli.