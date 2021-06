L'Inter è alle prese con qualche problema con i rinnovi in questa fase di Calciomercato. Infatti, i nerazzurri non sono riusciti a trovare l'accordo con Lautaro Martinez e, molto probabilmente, anche con Ashley Young. La dirigenza nerazzurra ha presentato un'offerta all'esterno inglese, che però avrebbe rifiutato la proposta e, molto probabilmente lascerà l'Inter a parametro zero alla scadenza naturale del contratto fissata per il 30 giugno. L’ex United, dopo i colloqui con il Watford, sarebbe in trattative molto avanzate con il Burnley. I contatti tra il suo entourage e il club di Premier League sono frequenti e l’affare potrebbe concludersi già nelle prossime ore.

Ashley Young verso il Burnley

L'Inter e Ashley Young sono ad un passo dal salutarsi definitivamente. Nonostante la proposta del club nerazzurro di prolungare il contratto in scadenza per un altro anno, il calciatore è in fase avanzata nei dialoghi con il Burnley per tornare in Premier League a parametro zero. Come riportano alcune indiscrezioni sul web, il club inglese gli ha offerto un anno di contratto a 3 milioni di euro più un'opzione per quello successivo: entrambe le parti sono molto fiduciose sul fatto che l'affare venga completato presto. Il terzino dell’Inter è in ottimi rapporti con il tecnico della squadra inglese, Sean Dyche, che era il suo capitano al Watford quando ha iniziato la sua carriera professionistica.

Young arrivato all'Inter nel gennaio del 2020 dal Manchester United, ha collezionato 59 presenze tra Serie A, Coppa Italia, Europa League e Champions, mettendo a segno 5 reti e 8 assist. Il classe 1985 nato a Stevenage, è un giocatore di grande esperienza con oltre 700 partite disputate in carriera tra club e Nazionale. Non sarà molto semplice per l'Inter trovare un terzino in grado di poter giocare su entrambe le fasce con la stessa maturità del neo campione d'Italia.

Anche Perisic verso la Premier League

A sinistra sarà una vera e propria rivoluzione, con il probabile addio di Young e quello quasi scontato di Ivan Perisic. L’avventura del croato in nerazzurro sembra essere arrivata al capolinea, nonostante sia riuscito alla fine a ritagliarsi comunque un ruolo da protagonista nel viaggio scudetto dell’Inter: Perisic ha un contratto in scadenza nel 2022 e un ingaggio da 5 milioni netti a stagione che pesa enormemente sul bilancio.

Secondo quanto riportato dalle indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, l'Arsenal avrebbero allacciato i rapporti con i nerazzurri per assicurarsi il cartellino del trentaduenne. La valutazione sarebbe di circa di 10 milioni di euro e i dirigenti milanesi avrebbero già dato il proprio consenso perché il ragazzo non rientrerebbe nel nuovo progetto tecnico.

Per la fascia sinistra ritorna il nome di Marcos Alonso

Le probabili cessioni di Ashley Young e Ivan Perisic starebbero spingendo l'Inter a trovare quanto prima un terzino per la fascia sinistra. Non potendo permettersi acquisti eccessivamente costosi, il club nerazzurro si starebbe focalizzandosi su alcuni giocatori che nella passata stagione non hanno trovato molto spazio nei rispettivi club.

Uno dei nomi che nelle scorse ore sarebbe ritornato in cima alla lista dalla società di Viale della Liberazione è quello di Marcos Alonso, reduce da una stagione non all’altezza delle sue qualità anche se comunque ha vinto la Champions League con la maglia del Chelsea. Alonso, vecchia conoscenza del calcio italiano per essere esploso con la maglia della Fiorentina, rappresenterebbe l'interprete ideale del 3-5-2 nella testa di Simone Inzaghi per la prossima stagione. Il giocatore spagnolo è valutato dalla società inglese circa 15-20 milioni di euro. Tuttavia non è escluso che il nuovo campione d'Europa diventi una contropartita tecnica per l'affare Hakimi, a cui i Blues sono interessati.