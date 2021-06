La Juventus ha un nuovo avversario sul mercato: si chiama Fabio Paratici, che per dieci anni è stato proprio l’uomo delle trattative bianconere. Dopo l’addio al club torinese, il dirigente ha trovato subito nel Tottenham una nuova avventura e, per rinforzare la squadra londinese, vorrebbe alcuni giocatori che sarebbero nel mirino anche dei bianconeri.

In difesa per esempio gli Spurs stanno cercando un elemento duttile e potrebbero puntare su Milenkovic, obiettivo della Vecchia Signora, soprattutto ora che Massimiliano Allegri vorrebbe passare alla difesa a quattro.

Il giocatore della Fiorentina può giocare sia a destra che al centro e sarebbe una buona alternativa. Paratici potrebbe però risolvere anche un problema alla sua ex squadra visto che è un grande estimatore di Demiral, dato da molti in uscita per fare cassa, la sua quotazione sarebbe di circa 40 milioni.

Juventus-Tottenham, Paratici vuole Gabriel Jesus e Vlahovic

La vera battaglia di Calciomercato tra Juventus e Tottenham sarà però in attacco, dove al club piemontese non basta il fresco rinnovo del prestito di Alvaro Morata. Cherubini avrebbe avviato i discorsi con il Manchester City per Gabriel Jesus, brasiliano di 24 anni che da qualche giorno sarebbe balzato in pole position nella lista per il nuovo centravanti da regalare ad Allegri.

Paratici già l’anno scorso lo voleva portare a Torino e oggi starebbe pensando di chiederlo a Guardiola come parziale contropartita nell’affare Harry Kane.

Se non riusciranno nello scambio, per sostituire il centravanti della Nazionale inglese, gli Spurs vorrebbero bussare alla porta della Fiorentina per Vlahovic. Il giovane bomber viola non ha ancora rinnovato il contratto ed è corteggiato da mezza Europa, Juve compresa, ma Commisso inizierà una trattativa solo se qualcuno si presenterà al tavolo con 50 milioni.

Soldi che al Tottenham potrebbero arrivare proprio dalla cessione di Kane.

Tanti incastri, tante sfide di mercato e ancora per il centravanti i nomi non sarebbero finiti. Mauro Icardi per esempio è un pupillo di Paratici, che lo ha avuto alla Sampdoria e da lì ha spesso cercato di acquistarlo per la Vecchia Signora. Discorso simile per Arek Milik, attualmente infortunato al ginocchio, che ha il vantaggio di costare molto meno degli altri visto che l’Olympique Marsiglia potrebbe cederlo per una cifra attorno ai 12 milioni di euro.

Da amici ad avversari nel giro di poche settimane, le strade Fabio Paratici e della Juventus si starebbero per incontrare ma questa volta saranno su due lati diversi della barricata, dopo dieci anni di operazioni di mercato insieme. Un test anche per Cherubini, che dell’ex direttore sportivo ha appena preso il posto.