La Juventus si prepara ad accogliere Cristiano Ronaldo, al rientro dalle vacanze post Europeo. Il portoghese inizierà la preparazione estiva lunedì 26 luglio. Le ultime indiscrezioni di mercato confermano la sua probabile permanenza in bianconero anche nella prossima stagione. Molto però dipenderà dal mercato delle punte che potrebbe definirsi nelle prossime settimane nel calcio europeo. Se infatti Kylian Mbappé dovesse lasciare il Paris Saint Germain (il francese avrebbe rifiutato il rinnovo di contratto in scadenza a giugno 2022), non è da scartare la possibilità che Cristiano Ronaldo lo vada a sostituire a Parigi.

In tal caso, la Juventus potrebbe rinforzarsi con una punta di qualità. Si parla ad esempio del possibile approdo di Mauro Icardi (magari in uno scambio di mercato proprio con Cristiano Ronaldo) o di quello di Gabriel Jesus del Manchester City. Proprio il brasiliano sarebbe considerato cedibile, in quanto gli inglesi starebbero lavorando all'acquisto di Harry Kane. Secondo la stampa spagnola, però, la Juventus starebbe valutando un altro profilo per il settore avanzato in caso di partenza di Cristiano Ronaldo. Si tratta di Antoine Griezmann, la punta francese potrebbe lasciare il Barcellona considerando l'abbondanza nel settore avanzato per la squadra catalana.

Griezmann potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto dal Barcellona

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla stampa spagnola, la Juventus potrebbe acquistare Antoine Griezmann nell'eventualità in cui Cristiano Ronaldo dovesse lasciare la società bianconera. Il francese potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

In questo modo il Barcellona andrebbe ad alleggerire il monte ingaggi, anche perché il francese guadagna circa 20 milioni di euro a stagione. I catalani potrebbero concedere anche il prestito gratuito, con la speranza che una stagione eventuale alla Juventus possa rivalutarle anche la valutazione del suo cartellino.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando però anche all'acquisto di una quarta punta, indipendentemente dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. Si valutano profili giovani e di qualità, così da evitare investimenti pesanti in cartellino e ingaggio. I preferiti sembrano essere Gianluca Scamacca del Sassuolo e Kaio Jorge del Santos. Il nazionale under 21 italiano ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, ma potrebbe essere ceduto dagli emiliani in prestito con diritto di riscatto. Il brasiliano invece va in scadenza di contratto a dicembre 2021 con la società brasiliana e potrebbe essere ceduto per circa 10 milioni di euro.