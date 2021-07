La rosa del Crotone potrebbe presto arricchirsi di un ulteriore rinforzo in attacco. La formazione calabrese - che si appresta a partire per la Spagna per affrontare nella mini tourneè estiva il Granada e l'Alcorcon - potrebbe accogliere il giovane Samuele Mulattieri, calciatore cresciuto nel settore Primavera dell'Inter e reduce da un'esperienza positiva in prestito al Volendam, compagine della seconda divisione olandese con la quale si è reso protagonista con 19 reti ed un ottimo girone di ritorno.

Si attendono invece sviluppi sul fronte Nwankwo Simy.

L'attaccante nigeriano avrebbe declinato diverse offerte, alcune giunte anche dall'estero.

Crotone, Mulattieri per l'attacco

Un giovane talento, un profilo che potrebbe ben comportarsi in una squadra giovane come il Crotone. Per Samuele Mulattieri il futuro potrebbe essere in Italia: il classe 2000 ha fatto rientro dall'Olanda per mettersi a disposizione del tecnico Simone Inzaghi durante il ritiro estivo dell'Inter.

Mulattieri sarebbe diventato un obiettivo del Crotone, alla ricerca di rinforzi nel reparto offensivo. L'Inter potrebbe accettare di girare in prestito il centravanti 20enne fino al termine del torneo di Serie B, per consentire al ragazzo di fare esperienza e per valutarne il percorso di crescita in una squadra, come quella calabrese, che punta ad un ritorno immediato in Serie A.

Simy in cerca di sistemazione

Il mercato in entrata degli squali risulta però condizionato dalle cessioni dei due gioielli della scorsa stagione, Nwankwo Simy e Junior Messias. Il primo vorrebbe continuare a giocare in Serie A, ma finora nessun club pare sia riuscito a soddisfare le richieste del Crotone.

Nei prossimi giorni potrebbe tenersi un incontro tra i dirigenti della società pitagorica e la Salernitana, formazione da tempo interessata al centravanti nigeriano.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Sullo sfondo ci sarebbe sempre il Monza, squadra della cadetteria guidata dall'ex tecnico del Crotone Giovanni Stroppa.

Junior Messias invece sarebbe soprattutto un obiettivo del Torino. I granata, però, finora non avrebbero raggiunto la cifra di 10 milioni di euro richiesta dal Crotone, ma avrebbero offerto circa 7 milioni con eventuali contropartite tecniche.

Crotone, le altre operazioni

In entrata, gli squali starebbero cercando anche un difensore, due in caso di partenza di Luca Marrone. Piace in particolare il giovane Luca Ranieri della Fiorentina.

A centrocampo, il profilo ideale potrebbe essere quello di Gennaro Acampora, attualmente svincolato dopo sette stagioni allo Spezia. In attacco, infine, il Crotone starebbe monitorando Luca Garritano del Chievo Verona e Lorenzo Colombo del Milan.