Da tempo l'Inter era alla ricerca di un terzino per sostituire Hakimi che si è trasferito al PSG, principale nome in quel ruolo nella lista del DS Marotta è Hector Bellerin.

Bellerin è pronto per l'Inter

Finalmente sembra arrivato il momento giusto, l'Inter e il calciatore Bellerin hanno raggiunto un accordo per un quinquennale da 3,5 milioni di euro a stagione. Ora che è stato raggiunto l'accordo con il difensore, l'obiettivo della società nerazzurra è quello di convincere il club inglese. L'Arsenal avrebbe aperto a un'operazione in prestito, come proposto dai nerazzurri, ma solo con obbligo di riscatto (legato anche al raggiungimento di determinate condizioni).

Filtra comunque tra queste società ottimismo.

Hector Bellerin, identikit del calciatore

Hector Bellerin è un giocatore spagnolo dell'Arsenal, da tempo sul mercato. Occupa il ruolo di terzino destro ed è dotato di grande velocità e tecnica. Cresce nelle giovanili del Barcellona per poi essere acquistato dall'Arsenal nel 2011. Nel 2013 si trasferisce in prestito al Watford per poi ritornare a Londra nel 2014.

Il 16 settembre 2014 esordisce in Champions League contro il Borussia Dortmund, mentre nel gennaio del 2015 esordisce da titolare in Premier League contro il Manchester City. Ben presto diventa un titolarissimo del club londinese, collezionando prestazioni strepitose, ma purtroppo nel gennaio 2019 subisce un infortunio gravissimo contro il Chelsea: la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro che lo terrà fuori per 8 mesi.

Con la maglia dell'Arsenal ha collezionato ben 284 presenze, riuscendo a siglare 14 goal e 36 assist. Inoltre con la maglia dei Gunners ha vinto 3 FA Cup (2015, 2017, 2020) e 3 Community Shield (2015, 2017, 2020). In Nazionale, con la Spagna, ha esordito da titolare il 29 maggio 2016 in una gara amichevole contro la Bosnia Erzegovina.

Brozovic è pronto a restare all'Inter

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Marcelo Brozovic sembra intenzionato a vestire ancora la maglia nerazzurra con o senza rinnovo. Presto il centrocampista croato avanzerà la richiesta di rinnovo superiore ai 3,5 milioni all'anno che percepisce ora. Se l'accordo tra società e giocatore non arriverà, Brozovic vestirà la maglia nerazzurra fino a fine stagione, per poi partire a parametro zero.

Inoltre Marcelo Brozovic, prossimo ai 29 anni, sembra intenzionato a cercare un nuovo contratto di almeno 4 milioni a stagione, ma ovviamente le trattative di rinnovo tra l'Inter e l'agente del giocatore dureranno per molto tempo. Il giocatore croato è atteso oggi alla Pinetina per aggregarsi al ritiro dei suoi compagni dopo l'Europeo e le vacanze.