Il Barcellona sembra seriamente intenzionato a liberarsi di Antoine Griezmann. Il club catalano, per dare una boccata d'ossigeno ad un bilancio in affanno, avrebbe deciso di sacrificare l'attaccante francese, il cui ingaggio è pari a circa 17 milioni di euro all'anno. Il quotidiano sportivo transalpino L'Equipe è stato il primo a lanciare un'indiscrezione di mercato secondo cui i blaugrana sarebbero stuzzicati all'idea di proporre alla Juventus il cartellino del campione del mondo 2018 in cambio di quello di Paulo Dybala.

I dirigenti del Barça avrebbero iniziato a pensare ad uno scambio Griezmann-Dybala in seguito alla brusca frenata nella trattativa con l'Atletico Madrid che avrebbe dovuto sancire il ritorno del nazionale francese agli attuali campioni di Spagna.

In questo caso, verso la Catalogna sarebbe volato Saul Niguez.

I colchoneros però avrebbero cambiato idea, perché pare che nel frattempo il club del presidente Cerezo abbia ricevuto delle offerte economicamente più cospicue dalla Premier League per Saul. E così, in seguito a questa situazione di stallo, in casa Barcellona avrebbero (ri)cominciato a mettere nel mirino Dybala, e stavolta per riuscire a mettere le mani sull'attaccante argentino, vorrebbero indurre in tentazione la Juventus proponendo lo scambio con Griezmann.

Dybala: il rinnovo con la Juve dipende anche dalle condizioni fisiche

Per adesso lo scambio tra Griezmann e Dybala sarebbe soltanto una voce che starebbe circolando nei corridoi della sede del Barcellona, poiché finora non è arrivata alcuna proposta concreta alla Juventus.

Intanto, la Torino bianconera continua a lavorare al rinnovo del centravanti argentino. In questi giorni, il numero 10 della squadra piemontese è rientrato dalle vacanze, si è sottoposto alle visite mediche presso il J-Medical, e subito dopo ha cominciato ad allenarsi agli ordini del ritrovato Massimiliano Allegri. Questo sarebbe un passaggio-chiave proprio nella trattativa che dovrebbe sfociare nella firma di un nuovo accordo tra il calciatore e il club di Agnelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Infatti, dopo aver appurato che, dopo i problemi che l'hanno perseguitato nella scorsa stagione, Dybala è di nuovo in forma e pienamente motivato a tornare al centro dell'attacco e ad essere decisivo, la dirigenza della Juventus potrebbe rompere gli indugi per il rinnovo contrattuale. La proposta economica della società non sarebbe cambiata: 10 milioni di euro all'anno, una cifra piuttosto alta considerando il difficile periodo economico che sta attraversando il mondo del calcio.

Il procuratore Antun e i suoi collaboratori però starebbero insistendo per strappare qualcosina in più alla Juventus, ovvero i 12 milioni all'anno che attualmente percepisce anche un altro calciatore bianconero, il difensore olandese de Ligt. Insomma, pare che ci sia la volontà di raggiungere un accordo, però al momento non si sarebbe ancora trovata la soluzione definitiva.

E chissà che, permanendo questa condizione di stallo, da Barcellona non pensino di condividere con la Juventus l'idea dello scambio Griezmann-Dybala.