L'Inter ha bisogno in questa sessione di Calciomercato estivo di vendere alcuni giocatori per avere la possibilità di muoversi sul mercato. In particolare la società nerazzurra sta tentando di vendere l'attaccante italiano Andrea Pinamonti anche per liberare uno slot della rosa. Slot che la società vorrebbe riempire con un'altra punta da prendere a fine agosto.

Sono tanti i nomi dei possibili sostituiti di Pinamonti, tra cui l'argentino della primavera nerazzurra Martin Satriano o il giocatore del Genoa Scamacca. Inoltre il club nerazzurro vorrebbe realizzare uno scambio con la Roma per ottenere Alessandro Florenzi, in cambio nella capitale si trasferirebbe l'esterno croato dell'Inter Ivan Perisic.

Pinamonti è richiesto all'estero, l'Inter valuta le offerte

Andrea Pinamonti, attaccante italiano dell'Inter, ex Frosinone ed ex Genoa, da tempo non trova spazio nelle gerarchie d'attacco del club nerazzurro, inoltre percepisce uno stipendio pari a 2,2 milioni di euro all'anno, uno stipendio molto oneroso per un giocatore che è da tempo in partenza.

Sull'attaccante 22enne vi è l'interesse del Nizza e dell'Eintracht Francoforte, ma il giocatore non accetterebbe queste richieste in quanto vuole rimanere in Italia con i seguenti club interessati al suo acquisto: Cagliari, Spezia ed Empoli.

Le idee per sostituire l'attaccante italiano sono: Petagna (anche se probabilmente rimarrà al Napoli), Keita o Scamacca.

Però in casa nerazzurra ci potrebbe già essere il sostituto giusto di Pinamonti, e il suo nome è Martin Adrian Satriano, giovane attaccante argentino classe 2001 che ha impressionato in modo positivo la società e i tifosi durante l'amichevole contro il Lugano.

Ipotesi scambio Florenzi-Perisic

Dopo l'Europeo vinto con la maglia della Nazionale Italiana, Alessandro Florenzi è ritornato alla Roma (dopo un anno in prestito al Psg), ma sarebbe sul mercato in uscita, anche per alleggerire le casse giallorosse del suo stipendio.

Il suo agente Lucci lo avrebbe proposto da tempo al Direttore Sportivo dell'Inter Giuseppe Marotta, e secondo le ultime indiscrezioni, si starebbe pensando a un'opportunità per ottenere il giocatore attraverso uno scambio che coinvolga il terzino ex Paris Saint Germain e l'esterno croato della società nerazzurra Ivan Perisic che ha il contratto in scadenza con la squadra campione d'Italia nel 2022.

Il croato, stando a ciò che ha rivelato la società, o verrà venduto, oppure rimarrà all'Inter fino a fine contratto per poi andar via a parametro zero. Intanto il croato si guarda intorno per capire quale sarà il suo futuro da calciatore.