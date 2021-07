In casa Inter è tempo di cessioni, dopo gli addii di Hakimi, Joao Mario e Sebastiano Esposito, sulla lista dei partenti c'è anche il nome di Dalbert Henrique. Il giocatore è tornato alla Pinetina lo scorso 8 luglio per la ripresa degli allenamenti dopo l'esperienza in prestito al Rennes. L'esterno brasiliano però non rientra nei piani dell'Inter in vista della prossima stagione, tant'è che i nerazzurri lo avrebbero offerto al Trabzonspor, in Turchia, meta però non gradita dal giocatore. Negli ultimi giorni si è avviata una trattativa lampo con il Cagliari, in cerca di un rinforzo sulla fascia sinistra, visto che i rossoblu hanno deciso di non prolungare il contratto di Asamoah.

Dalbert verso il Cagliari

I nerazzurri hanno diversi giocatori che non rientrano assolutamente nei piani del club e quindi potrebbero lasciare questa estate. Uno di questi è certamente Dalbert, il giocatore brasiliano, acquistato nel 2017 per circa 21 milioni di euro dal Nizza, non è mai stato al centro del progetto tecnico del club meneghino. Proprio per questo l'Inter nelle scorse settimane era alla ricerca di una nuova destinazione per l'esterno, dopo i prestiti a Fiorentina e Rennes.

Dopo le varie piste estere, nelle ultime ore l'Inter è riuscita a trovare un accordo con un altro club di Serie A per il trasferimento di Dalbert. La squadra in questione è il Cagliari di Giulini. Dopo un rifiuto iniziale, il classe 1993 di proprietà dell'Inter ha accettato la Sardegna come meta per il suo futuro.

Il club di Leonardo Semplici avrebbe sostanzialmente concluso la trattativa con i nerazzurri sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, nelle prossime ore Dalbert è atteso sull'isola per le viste mediche e la firma. Questa operazione permetterà all'Inter di risparmiare circa 1,2 milioni di euro a stagione, ovvero l'ingaggio netto che percepisce attualmente Dalbert, lo stipendio del giocatore infatti sarà pagato interamente dalle società sarda.

Inter: occhi puntati su Nandez del Cagliari

L'Inter starebbe seguendo nuovamente con interesse Nahitan Nandez. Il centrocampista uruguaiano è stato accostato ai nerazzurri già a gennaio dello scorso anno, ma non c'è stata mai una proposta concreta, dato che il Cagliari non voleva privarsene. Le cose però adesso sembrano cambiate, con il Cagliari che avrebbe addirittura aperto al prestito secco.

I rapporti tra i club sono ottimi, Dalbert dovrebbe arrivare a breve in Sardegna in prestito e si sbloccherà anche la faccenda Nainggolan. Ai rossoblu piace tantissimo anche il giovane Satriano, ma l’offerta da 3 milioni presentata non è stata accettata. Se ne può riparlare. Così come si riparlerà di Nandez, che l’Inter prenderebbe come sostituto di Hakimi.