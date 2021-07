Nelle ultime settimane in casa Juventus si parla molto di acquisti ma il mercato della società bianconera dipenderà inevitabilmente anche dalle cessioni. Ci sono infatti almeno cinque giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera durante il Calciomercato estivo. In difesa sarebbero considerati cedibili Demiral, Frabotta e Rugani, a centrocampo invece Bernardeschi e Ramsey. Il nazionale turco e il terzino sinistro potrebbero finire all'Atalanta. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile scambio di mercato che porterebbe i due giocatori nella società bergamasca e Robin Gosens alla Juventus.

Per quanto riguarda il difensore toscano, interesserebbe al Siviglia. Ci sarebbe però l'interesse concreto anche della Lazio, con il tecnico Maurizio Sarri che ne è un grande estimatore. L'allenatore toscano avrebbe chiesto l'acquisto di un difensore facendo il nome proprio di Daniele Rugani. La Juventus però potrebbe tenere il difensore come alternativa ai titolari anche in considerazione del fatto che Demiral potrebbe lasciare la società bianconera durante il calciomercato estivo.

Sarri vorrebbe l'acquisto di Rugani

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il tecnico Maurizio Sarri avrebbe chiesto l'acquisto di Daniele Rugani. Il centrale toscano piace all'allenatore, in quanto i due hanno già lavorato insieme.

La Juventus però considererebbe il difensore l'alternativa ai titolari della difesa bianconera, ovvero ai vari Leo Bonucci, Matthijs de Ligt e Giorgio Chiellini. Demiral infatti potrebbe trasferirsi all'Atalanta, alla ricerca di un rinforzo in difesa considerando che Romero sarebbe vicino al trasferimento al Tottenham. Rugani sarebbe quindi il quarto centrale, con Dragusin che invece farebbe il quinto.

Se però dovesse arrivare un'offerta importante per Rugani, magari vicina ai 10 milioni di euro, la Juventus potrebbe considerare una sua partenza.

Le possibili cessioni della Juventus

Rimanendo in tema cessioni, come già anticipato anche Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey potrebbero lasciare la Juventus. Il centrocampista della Nazionale italiana ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupporti per un suo rinnovo contrattuale con la società bianconera.

Potrebbe esserci un incontro fra il suo agente sportivo Mino Raiola e la Juventus nelle prossime settimane. Di certo l'ingaggio che attualmente percepisce da 4 milioni di euro a stagione non agevola un suo eventuale prolungamento di contratto. Per questo potrebbe essere ceduto: la sua valutazione di mercato è di circa 16 milioni di euro. Più o meno la stessa di Aaron Ramsey, che potrebbe trasferirsi in Inghilterra.