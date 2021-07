Dopo la cessione di Achraf Hakimi, l’Inter è alla ricerca del suo sostituto. Nel casting dei nomi spicca quello di Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano in forza al Cagliari.

Le caratteristiche di Nandez

Il centrocampista è un giocatore duttile, capace di giocare in diverse zone del campo. Nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di esterno di centrocampo, ma nelle scorse annate ha giocato come mezz’ala di centrocampo. Dunque Nandez è un giocatore molto duttile, che si adeguerebbe a ogni esigenza di Simone Inzaghi.

La volontà del giocatore

Nandez sta spingendo da mesi per la cessione dal Cagliari.

Già nella scorsa sessione estiva, il centrocampista sudamericano aveva cercato in ogni modo la partenza, con il desiderio di approdare in una squadra più importante. In più Nandez avrebbe rifiutato ogni proposta dall’estero (Premier League), confermando la propria intenzione di sposare la causa interista. Dunque il centrocampista sta spingendo da tempo per approdare in nerazzurro.

La proposta dell’Inter e la risposta del Cagliari

Una volta avuta la risposta positiva dal giocatore, la società ha avviato i contatti con il Cagliari. L’Inter ha iniziato i dialoghi per un prestito con diritto di riscatto, che al momento appare l’ipotesi più probabile. Da una parte il Cagliari spinge per il pagamento della clausola rescissoria da 36 milioni di euro, ma la sensazione è che si possa arrivare a un accordo a metà strada.

Difatti l’agente del giocatore ha parlato di una promessa fatta dal presidente Giuliani al giocatore, che in caso di salvezza sarebbe stato agevolato per un’ipotetica cessione. Dunque la trattativa potrebbe sbloccarsi presto, arrivando a un accordo che possa soddisfare tutti. Non è da escludere neanche l’inserimento di Nandez in qualche trattativa in corso tra i due club.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nelle prossime ore infatti è attesa l’ufficialità di Dalbert al Cagliari e inoltre la società rossoblu è intenzionata a riportare in Sardegna Nainggolan. Nandez quindi potrebbe essere inserito in uno di questi discorsi.

L’intreccio con Bellerín

Oltre al nome di Nandez è sempre da monitorare la pista che porta a Hector Bellerín, terzino destro dell’Arsenal destinato alla cessione.

L’Inter spinge forte anche per lo spagnolo, che ha espresso il proprio gradimento per un eventuale arrivo a Milano. La società nerazzurra potrebbe pensare a entrambi i colpi (Nandez e Bellerín), soltanto nel caso in cui riuscisse a prendere il centrocampista uruguaiano in prestito con diritto di riscatto. In quel caso, l’Inter potrebbe chiudere anche per Bellerín. Quest’ultimo anche arriverebbe con un eventuale prestito con diritto di riscatto, che però può trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Al momento Nandez è il favorito per la dirigenza nerazzurra, ma non è da escludere la pista Bellerín.