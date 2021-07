La Juventus continua il lavoro sul mercato alla ricerca di rinforzi utili per il centrocampo. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l'incontro con il Sassuolo per definire l'eventuale trasferimento di Manuel Locatelli alla società bianconera. La Juventus dovrebbe incrementare l'offerta iniziale da circa 30 milioni di euro e avvicinarsi ai 40 milioni richiesti dagli emiliani. Probabile però che un accordo possa raggiungersi, anche perché il giocatore avrebbe espresso la volontà di trasferirsi nella società bianconera. Si valuta però anche un secondo acquisto a centrocampo, qualora dovessero concretizzarsi alcune cessioni.

I possibili indiziati a lasciare la Juventus sono Merih Demiral, Gianluca Frabotta, Daniele Rugani, Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey. Proprio l'eventuale partenza del gallese potrebbe agevolare l'approdo di Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare a parametro zero il Barcellona. La società bianconera però valuta anche altri profili: piacciono Denis Zakaria e Casemiro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il brasiliano sarebbe considerato cedibile dal Real Madrid. Il tecnico Carlo Ancelotti non lo considererebbe un titolare in quanto nel suo ruolo potrebbe schierare David Alaba.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di Casemiro, che sarebbe considerato cedibile dal Real Madrid.

Il tecnico Carlo Ancelotti vorrebbe infatti schierare al suo posto David Alaba, arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Il Real Madrid sarebbe pronto a cederlo per circa 40 milioni di euro, il brasiliano ha un contratto in scadenza a giugno 2023 con la società spagnola. Guadagna circa 5 milioni di euro a stagione, un ingaggio sostenibile da parte della Juventus.

Di certo il costo del cartellino non faciliterebbe la trattativa, anche perché la Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Manuel Locatelli. Potrebbe esserci un'offerta per il brasiliano solo se non si dovesse concretizzare la trattativa per il nazionale italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando ad altri profili per il centrocampo.

Si valuta infatti Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare a parametro zero il Barcellona, e Denis Zakaria. Il nazionale svizzero ha il contratto in scadenza a giugno 2022 con il Borussia Moenchengladbach. La sua valutazione di mercato è di circa 15-20 milioni di euro e potrebbe accettare un contratto di circa 3 milioni di euro a stagione. Zakaria può giocare davanti alla difesa ed è bravo non solo nell'impostazione di gioco, ma anche a garantire equilibrio a centrocampo.