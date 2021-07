La Juventus è attesa da settimane importanti di calciomercato. Dovrebbero infatti concludersi presto le prime trattative di mercato, sia in tema acquisti che cessioni.

Negli ultimi giorni la società bianconera si sta dimostrando attiva soprattutto per il settore giovanile: è stato finora ufficializzato Boende proveniente dall'Anderlecht, nei prossimi giorni potrebbe toccare al difensore Muhamerovic e al centrocampista Solberg.

Per quanto riguarda invece la prima squadra, si attende la definizione dell'acquisto di Manuel Locatelli. Secondo gran parte degli addetti ai lavori la trattativa sembra ben avviata.

Ci sarebbe ancora distanza fra offerta bianconera e richieste del Sassuolo ma l'inserimento di una contropartita tecnica potrebbe agevolare la trattativa.

Non dovrebbero esserci clamorosi acquisti per il settore avanzato, soprattutto se dovesse rimanere Cristiano Ronaldo. D'altronde non ci sarebbe molta disponibilità economica nell'investire per la società bianconera.

Nonostante questo però, secondo la testata spagnola Don Balon, la Juventus avrebbe fatto un tentativo per acquistare Erling Haaland già durante questo Calciomercato estivo.

Anche la Juve sarebbe interessata ad Haaland

Secondo dei rumors provenienti dalla Spagna, la Juventus avrebbe chiesto al Borussia Dortmund la disponibilità a trattare la cessione di Erling Haaland già durante l'attuale calciomercato estivo.

La società tedesca però lo riterrebbe incedibile, almeno per la stagione 2021-2022. Dalla prossima annata invece le cose potrebbero cambiare, anche perché si attiverà, nel contratto della punta norvegese, una clausola che permetterebbe alle società interessate di acquistarlo per circa 75 milioni di euro. Una somma importante, ma non così pesante, considerando il valore del giocatore.

La speranza della società tedesca è che possa esserci una sfida di mercato fra diversi club, che porterebbe inevitabilmente a un incremento del prezzo di vendita.

Il Borussia Dortmund nelle ultime settimane avrebbe rifiutato non solo un'offerta della Juventus per Haaland, ma anche quelle di Real Madrid e Chelsea. Gli inglesi sarebbero stati pronti a pagare 100 milioni di euro per il cartellino della punta norvegese.

Il mercato della Juventus

La punta Haaland quindi potrebbe essere una possibilità per la Juventus solo nel 2022 e in caso di addio di Cristiano Ronaldo.

La società bianconera però deve necessariamente rinforzare la rosa anche durante questo calciomercato estivo. A centrocampo potrebbero arrivare due giocatori: Manuel Locatelli sarebbe il profilo maggiormente gradito, al quale potrebbe aggiungersi anche Miralem Pjanic (se il Barcellona dovesse cederlo in prestito). Potrebbe arrivare anche una quarta punta giovane come alternativa ai vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala.