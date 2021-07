L'Inter avrebbe accelerato i contatti per assicurasi le prestazioni di Andrè Onana. Il portiere classe 1996 sarebbe il vero obiettivo di mercato dei dirigenti nerazzurri, che vorrebbero trovare un degno erede a Samir Handanovic. Lo sloveno rispetterà il contratto in essere coi nerazzurri per un altro anno e, successivamente, dovrebbe decidere di lasciare il calcio giocato.

Secondo l'esperto di Calciomercato Gianluca Di Marzio, il direttore sportivo Giuseppe Marotta avrebbe fatto dei passi in avanti per l'accordo con il portiere dell'Ajax che dovrebbe svincolarsi a parametro zero nel 2022.

Il calciatore, però, intanto dovrà restare lontano dal calcio giocato fino al mese di novembre, dopo aver subito una squalifica per doping da parte della Uefa.

L'Inter starebbe valutando l'arrivo di Sepe e la partenza di Sensi

Nella nuova stagione, invece, il vice di Samir Handanovic potrebbe essere Luigi Sepe, che sarebbe in uscita in prestito dal Parma dopo l'arrivo in Emilia Romagna di Gianluigi Buffon. L'ex Napoli sarebbe un profilo gradito, soprattutto per l'abilità con i piedi che consentono di iniziare la manovra di gioco partendo dal basso.

Pare invece vicina ad arenarsi la trattativa con la Fiorentina per Dragoswski. Marotta ha infatti dichiarato che appare molto difficile e improbabile la possibilità di uno scambio tra il portiere polacco e Stefano Sensi.

Il centrocampista piacerebbe molto al nuovo tecnico viola, Vincenzo Italiano, ma l'Inter vorrebbe incassare una somma cash dalla cessione. Al limite sarebbe possibile pensare a un prestito oneroso con obbligo di riscatto, fissato ad alcune condizioni raggiunte.

Radu sarebbe seguito dall'Udinese

Si sarebbe intanto "intoppata" la cessione di Ionut Radu alla Real Sociedad.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, il portiere non sarebbe molto entusiasta della nuova destinazione perché vorrebbe giocarsi le sue carte in Italia. Sulle sue tracce vi sarebbe l'Udinese. Il club friulano saluterà Juan Musso, che molto probabilmente si trasferirà all'Atalanta, e avrà bisogno di un nuovo titolare per la prossima stagione.

Radu sarebbe un profilo molto gradito ai friulani, che potrebbero intavolare una trattativa con l'Inter.

I nerazzurri, da qualche settimana, si sarebbero mossi coi friulani per capire le possibilità di acquisto di Nahuel Molina. L'esterno destro sarebbe un profilo considerato utile per sostituire il partente Achraf Hakimi. L'argentino ha svolto un'ottima stagione con Luca Gotti e sarebbe perfetto per Simone Inzaghi perché conosce molto bene i meccanismi del 3-5-2, inoltre avrebbe una buona propensione al gol.