Ci si attende un mese di agosto molto interessante in tema calciomercato. Alcune società infatti potrebbero dare il via a tante trattative. In Inghilterra ad esempio il Manchester City potrebbe definire l'acquisto di Harry Kane. Si parla di un possibile investimento da circa 187 milioni di euro per la punta della nazionale inglese e del Tottenham. Una somma che permetterebbe al direttore generale della società inglese Fabio Paratici di regalarsi importanti acquisti. Sarebbe vicino al Tottenham Christian Romero, che l'Atalanta valuta circa 60 milioni di euro.

Come punta invece Paratici starebbe lavorando all'acquisto di Dusan Vlahovic. La punta serba sarebbe considerato il profilo ideale per sostituire Harry Kane, valutato circa 60 milioni di euro dalla Fiorentina. Una somma che evidentemente non avrebbe problemi a garantire alla società toscana, considerando l'eventuale incasso che arriverebbe con la cessione di Harry Kane. Vlahovic però sarebbe seguito anche dalla Juventus, non per l'immediato ma per la stagione 2022-2023. La Fiorentina però non vorrebbe cederlo almeno durante questo Calciomercato estivo.

Vlahovic potrebbe trasferirsi al Tottenham: la punta interesserebbe anche alla Juventus

Il Tottenham potrebbe acquistare Vlahovic come eventuale sostituto di Kane.

La punta serba piace molto al direttore generale Fabio Paratici, che lo avrebbe voluto anche alla Juventus. La società bianconera potrebbe pensare di investire sul giocatore solo dalla prossima stagione, anche perché l'obiettivo per il settore avanzato sembra essere una punta a prezzo vantaggioso. Non è un caso che la Juventus abbia trovato un'intesa su un pre-contratto con Kaio Jorge, in scadenza di contratto a dicembre 2021.

Il brasiliano arriverebbe a gennaio 2022, ma non è da scartare la possibilità possa anticipare il suo approdo in bianconero già dal calciomercato estivo. In tal caso la Juventus pagherebbe un indennizzo di circa 2 milioni di euro al Santos per il cartellino del giocatore.

Il Tottenham sarebbe interessato anche a Simy

Il direttore generale del Tottenham Fabio Paratici starebbe lavorando ad un altro profilo per il settore avanzato. Si starebbe valutando l'acquisto di Simy, punta nigeriana del Crotone protagonista di una grande stagione 2020-2021 in Serie A.

La squadra calabrese è retrocessa nella serie cadetta e potrebbe fare una nuova esperienza professionale. Il Tottenham potrebbe offrire circa 10 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

La Juventus potrebbe relegarsi anche un difensore qualora dovessero partire sia Demiral che Rugani. Piace Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2022.