Pare probabile infatti che vengano effettuati acquisti mirati, in particolar modo a centrocampo e nel settore avanzato. Manuel Locatelli sembra il preferito per il centrocampo, anche se non è l'unico nome seguito dalla società bianconera.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili ("Cookie") come indicato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi e misurare le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie i) clicca su “Accetta”, oppure ii) prosegui la navigazione. Per maggiori informazioni, revocare il tuo consenso o modificare in ogni momento le tue scelte, clicca su "Modifica"