Il mese di agosto potrebbe relegare i primi acquisti importanti alla Juventus. La società bianconera è al lavoro infatti in diverse trattative di mercato per rinforzare una rosa che ha bisogno soprattutto di innesti a centrocampo. Atteso anche l'acquisto di una quarta punta che vada ad integrarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Manuel Locatelli e Miralem Pjanic potrebbero essere i rinforzi sulla mediana, Kaio Jorge invece l'acquisto per il settore avanzato. Gli unici investimenti fino ad adesso hanno riguardato il settore giovanile.

Sono infatti arrivati i classe 2003 Muhamerovic, Citi, il classe 2004 Solberg e i classe 2005 Huisen, Boende e Vinarcik. A questi si aggiungerà anche Randy Bandolo, terzino francese proveniente dal Nancy. Dotato di grande fisicità e velocità, il giocatore di fascia difensiva arriverà a parametro zero, con la Juventus che pagherà solo un premio alla società francese. Sarà quindi una Primavera bianconera caratterizzata da tante novità la prossima stagione, con il tecnico Bonatti che avrà la possibilità di lavorare su una rosa di qualità.

Le cessioni nel settore giovanile della Juventus

Rimanendo sempre in tema settore giovanile, la Juventus ha ufficializzato anche delle cessioni in prestito. Di Pardo si è trasferito al Vicenza, Coccolo alla Spal, Gori al Como, Gozzi nella seconda serie spagnola al Fuenlabrada.

I prossimi a partire dovrebbero essere Del Favero e Minelli, che interessano al Cosenza. La società calabrese è in attesa del ripescaggio in Serie B qualora fosse confermata l'esclusione del Chievo dalla serie cadetta.

Il mercato della Juventus

La Juventus come si diceva è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della stagione 2021-2022.

Di recente l'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha confermato che Locatelli vuole la Juventus. Serve trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del cartellino del centrocampista, ci sarebbe ancora distanza fra offerta della Juventus e richieste del Sassuolo. Gli emiliani vorrebbero circa 40 milioni, i bianconeri avrebbero offerto circa 30 milioni di euro.

In caso di cessione di Aaron Ramsey potrebbe arrivare anche un centrocampista. Il giocatore gradito da Allegri è Miralem Pjanic, anche perché il giocatore potrebbe lasciare a parametro il Barcellona. Il centrocampista sarebbe considerato il giocatore ideale da schierare in un eventuale 4-3-3. Si lavora anche all'acquisto di una punta. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe vicina all'acquisto di Kaio Jorge del Santos. Il giocatore avrebbe già un'intesa contrattuale con la Juventus per un trasferimento a parametro zero a gennaio 2022. La società bianconera però vorrebbe cercare di acquistarlo già durante il Calciomercato estivo pagando una somma al Santos.