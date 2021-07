Il ritorno nel campionato italiano di tecnici come José Mourinho, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri potrebbe regalare una stagione davvero interessante. Ci sono infatti tante squadre che possono vincere, le favorite principali, secondo gran parte degli addetti ai lavori, sono Inter, Milan e Juventus. Anche Roma, Napoli e Lazio però potranno dire la loro, considerando la qualità delle loro rose e l'abilità dei tecnici che le allenano. Ritorna un altro importante confronto che aveva caratterizzato gli anni dal 2015 al 2018. Ci si riferisce in particolar modo a quello fra Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri.

Il tecnico livornese sarà sempre sulla panchina della Juventus, mentre il fiorentino allenerà la Lazio. Negli anni si è discusso molto sul bel gioco e sul fatto che Allegri abbia sempre puntato a vincere e meno al calcio spettacolare. A differenza di Sarri, che ha fatto della qualità del suo gioco una delle sua caratteristiche principali. Sull'argomento si è espresso anche il giornalista sportivo Maurizio Pistocchi, che sembra essersi schierato a favore del bel gioco di Maurizio Sarri

'I tifosi della Juventus dopo la sconfitta contro l'Ajax hanno lanciato l'hashtag #AllegriOut'

"Il Napoli di Sarri, a scudetto perso, è stato applaudito a scena aperta da tutto lo stadio. I tifosi della Juve, dopo l’Ajax, hanno lanciato l’hastag #AllegriOut".

Queste le dichiarazioni del giornalista sportivo in riferimento al confronto fra Sarri e Allegri. Maurizio Pistocchi ha sottolineato come i tifosi del Napoli abbiano applaudito Sarri negli anni in cui è stato allenatore in Campania. A differenza invece di Allegri, con i tifosi della Juventus che dopo la sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax nel 2019 hanno lanciato hashtag #AllegriOut.

Il mercato della Juventus

Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri ha sottolineato come sarà importante valorizzare i giocatori a disposizione tenendo sempre conto che per vincere è necessario difendere bene. Di certo la Juventus 2021-2022 è molto più tecnica rispetto a quella allenata dal tecnico toscano nella stagione 2018-2019.

Rosa che potrebbe essere rinforzata da almeno altri due centrocampisti e da una quarta punta. Manuel Locatelli e Miralem Pjanic potrebbero essere i rinforzi per la mediana, anche se il centrocampista del Barcellona potrebbe arrivare in caso di cessione di Ramsey. Per quanto riguarda il settore avanzato, potrebbe arrivare Kaio Jorge, punta del Santos in scadenza di contratto a dicembre 2021. Il giocatore avrebbe già un'intesa per il trasferimento a parametro zero a gennaio 2022. Potrebbe però essere anticipato il suo arrivo durante il Calciomercato estivo con il pagamento di una somma.