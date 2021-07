La Juventus è al lavoro a diverse trattative di mercato che potrebbero concretizzarsi già ad inizio agosto. La società bianconera, infatti, oltre a valutare i giocatori che potrebbero rinforzare la rosa, vorrebbe anche alleggerire un organico che conta quasi 30 giocatori. Le recenti cessioni in prestito di Pjaca al Torino e Frabotta al Verona, però, non hanno portato somme cash, per questo la società bianconera cercherà di cedere anche alcuni giocatori a titolo definitivo. Potrebbero arrivare circa 16 milioni di euro dall'eventuale cessione a titolo definitivo di Romero all'Atalanta.

I bergamaschi infatti stanno valutando diverse offerte per l'argentino prima del suo acquisto definitivo dalla Juventus. Barcellona e Tottenham sono interessate al giocatore. Altro giocatore che potrebbe garantire un'importante somma da investire sul mercato è Merih Demiral, che piace sia al Borussia Dortmund e all'Atalanta. La Juventus lo valuta circa 40 milioni di euro ma potrebbe accettare un'offerta inferiore di qualche milione di euro.

Le cessioni di Romero e Demiral potrebbero finanziare gli acquisti

La Juventus potrebbe incassare con le cessioni di Romero e Demiral circa 55 milioni di euro. Soldi che sarebbero utilizzati per finanziare il mercato. Per Locatelli però non si aspetterà le partenza a titolo definitivo dei due giocatori.

La Juventus infatti è al lavoro con il Sassuolo per trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del centrocampista. Gli emiliani lo valutano circa 40 milioni di euro, la Juventus vorrebbe investire circa 30 milioni di euro. Sembrerebbe vicino anche l'approdo di Kaio Jorge alla società bianconera. Il giocatore avrebbe già l'intesa contrattuale con la Juventus a partire da gennaio 2022, arriverebbe in tal caso a parametro zero.

Non è da scartare la possibilità che possa essere anticipato il suo approdo a Torino già durante il Calciomercato estivo, anche perché la Juventus cerca una quarta punta. Il Santos per Kaio Jorge vorrebbe circa 10 milioni di euro, la Juventus non vorrebbe spendere più di due milioni di euro, anche perché cinque milioni dovrebbero andare agli agenti sportivi e un milione alla famiglia del giocatore.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche alla cessione di Aaron Ramsey. Il centrocampista potrebbe trasferirsi in Inghilterra. Interesserebbe a Wolverhampton e Tottenham, il gallese ha un prezzo di mercato di circa 16 milioni di euro. In caso di partenza di Ramsey potrebbe arrivare Miralem Pjanic. Il Barcellona potrebbe lasciarlo partire a parametro zero anche perché pesa molto a bilancio. Guadagna circa 8,5 milioni di euro a stagione. Se si dovesse trasferire alla Juventus però dovrebbe accettare una diminuzione dello stipendio a circa sei milioni di euro a stagione.