L'Europeo ha visto come nazionale protagonista l'Italia. Il trionfo in finale contro l'Inghilterra è stato l'ennesima conferma della crescita tecnica di tanti giocatori della squadra del commissario tecnico Roberto Mancini. La Uefa ha eletto come miglior giocatore della competizione Gianluigi Donnarumma, autore di parate decisive ai rigori sia contro la Spagna che contro l'Inghilterra. Fra i protagonisti però hanno spiccato anche Bonucci, Chiellini e soprattutto Federico Chiesa. Roberto Mancini dagli ottavi di finale in poi si è affidato al centrocampista della Juventus, che lo ha ripagato con gol importanti.

Prima il gol contro l'Austria, poi quello contro la Spagna, anche se non decisivo per il passaggio in finale (l'Italia ha battuto gli spagnoli ai rigori). La Uefa lo ha inserito nell'undici ideale dell'Europeo. Non sono quindi passate inosservate le prestazioni del centrocampista della Juventus. Lo dimostra infatti l'interesse concreto di società come il Bayern Monaco e Chelsea. I bavaresi avrebbero presentato un'offerta da 80 milioni di euro per il giocatore, che sarebbe stata rifiutata.

Di recente però anche la società inglese, come dichiarato dal giornalista della Bild Christian Falk, avrebbe provato ad acquistarlo.

La Juventus avrebbe rifiutato offerta da 100 milioni di euro per Chiesa

"Vero.

Il Chelsea ha chiesto alla Juventus la disponibilità a trattare il trasferimento di Federico Chiesa nella società inglese. Base di offerta 100 milioni di euro. La Juventus ha rifiutato". Queste le dichiarazioni del giornalista sportivo della Bild Christian Falk tramite il suo account ufficiale di Twitter. La società bianconera considererebbe incedibile il nazionale italiano, lo dimostrerebbe proprio il rifiuto a trattare la sua cessione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il tweet di Falk è stato commentato anche dal giornalista sportivo ed esperto di mercato Fabrizio Romano che ha così risposto "Intoccabile".

Il mercato della Juventus

La Juventus quindi dovrebbe ripartire la prossima stagione da Federico Chiesa ma anche da Dejan Kulusevski e Paulo Dybala. A proposito dell'argentino, nei prossimi giorni dovrebbe esserci l'incontro con la Juventus per discutere l'eventuale rinnovo di contratto.

Da entrambe le parti sembra esserci la volontà di proseguire insieme. La società bianconera avrebbe pronta un'offerta da 10 milioni di euro più bonus a stagione fino a giugno 2026. Il giocatore ne vorrebbe qualcosa in più. Probabile che però l'intesa possa raggiungersi. Dovrebbe rimanere alla Juventus anche Cristiano Ronaldo, almeno per un'altra stagione. La punta portoghese infatti va in scadenza a giugno 2022. Si era parlato di un possibile rinnovo di contratto per un'altra stagione con spalmatura dell'attuale ingaggio. Attualmente però non arrivano conferme su tale possibilità.